Mauricio Pochettino begrijpt niet waarom er zo veel te doen is om de invalbeurt van Vincent Janssen dinsdagavond in de thuiswedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Brighton & Hove Albion (1-0). Volgens de manager van de Londenaren lag het al in de lijn der verwachting dat de Nederlander zijn rentree zou maken.

De 24-jarige Janssen kwam tien minuten voor tijd bij een stand van 0-0 het veld in voor Lucas Moura. Dat was een zeldzaamheid voor de voormalige spits van Almere City, AZ en Fenerbahçe, want zijn laatste Premier League-wedstrijd dateerde van 20 augustus 2017.

"Niemand kan hier echt verrast door zijn", zei Pochettino desondanks tegen Engelse media. "In januari hebben we besloten om hem weer bij de selectie te voegen en hij is een speler met dezelfde kwaliteiten als anderen. Nu we voorin door de blessures wat minder goed bezet zijn, hadden we Vincent nodig."

Begin dit jaar zei Pochettino juist nog dat de door blessures geplaagde Janssen niet meer in zijn plannen voorkwam en mocht vertrekken bij de 'Spurs'. Aangezien de zeventienvoudig international in de winterse transferperiode geen andere club wist te vinden, besloot Pochettino hem toch weer bij de selectie te halen.

Pochettino en Janssen. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben geen leugenaar'

De Argentijnse coach vindt desondanks niet dat hij een fout heeft gemaakt in zijn communicatie naar de buitenwereld toe. "Wat ik jullie vier of vijf maanden geleden heb verteld, is nog steeds de realiteit. Ik ben geen leugenaar of iemand die liegt tegen journalisten of fans", benadrukte hij.

"Vincent is weer hersteld van blessureleed en maakt deel uit van het team, maar ik beslis uiteindelijk of ik hem in ga zetten of niet. Soms zullen we hem nodig hebben en krijgt hij speelminuten, en soms zal ik voor een andere speler kiezen."

Tottenham won de wedstrijd tegen het Brighton van Jürgen Locadia uiteindelijk nog met 1-0 door een late treffer van Christian Eriksen en verstevigde zo de derde plek in de Premier League. De top vier in Engeland verdient een Champions League-ticket.

De 'Spurs' spelen in aanloop naar de heenwedstrijd tegen Ajax in de halve finales van de Champions League (dinsdag 30 april) zaterdag nog tegen West Ham United. Janssen is er tegen Ajax hoe dan ook niet bij, want hij staat niet ingeschreven voor het miljoenenbal.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League