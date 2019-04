Vitesse-trainer Leonid Slutsky berustte dinsdagavond al snel in de 4-2-nederlaag die zijn ploeg leed bij koploper Ajax. De Rus prijst zich vooral gelukkig dat hij een stuk wijzer is geworden na het verloren duel in de Johan Cruijff ArenA.

"Als je tegen een team van een ander niveau speelt, dan worden al je problemen blootgelegd", zei Slutsky na de wedstrijd tegen de NOS. "Dan heb ik het over kwaliteit, inzet en teamspirit. Ik heb daardoor nieuwe inzichten gekregen en dat is voor mij heel belangrijk met het oog op de toekomst."

Slutsky koos tegen Ajax voor een 5-4-1-opstelling met middenvelder Matús Bero als rechtsback, maar hij kon met die verdedigende tactiek niet voorkomen dat zijn ploeg grote delen van de wedstrijd onder druk werd gezet door de halvefinalist in de Champions League.

Na een uur stond het al 3-0 voor het sterk spelende Ajax, al maakte Vitesse het in de slotfase nog spannend door uit het niets twee keer te scoren. "Als je naar de positieve kant kijkt: we hebben twee keer gescoord en dat is Juventus hier niet gelukt", zei Slutsky met een glimlach.

Dusan Tadic scoorde twee keer tegen Vitesse. (Foto: Pro Shots)

'Ajax heeft een fantastisch team'

De Russische coach, die zijn ploeg voor de zevende keer in de laatste acht wedstrijden niet zag winnen, erkende wel dat zijn ploeg geen serieuze kans op een punt of meer had. Hij ziet het treffen met Ajax dan ook vooral als een les.

"Jonge spelers als Danilho Doekhi, Thomas Buitink, Martin Ødegaard en Mohemmed Dauda hebben goed kunnen oefenen tegen een van de beste teams ter wereld. Dit is een mooi leermoment voor ons tegen een ploeg die volgende week in de halve finales van de Champions League speelt", aldus Slutsky.

"Ajax heeft dit seizoen een fantastisch team. Na 1995 hebben ze in mijn ogen nooit meer zo'n goed elftal gehad met op elke positie een topspeler. Ook PSV heeft een geweldig team, dus het is voor mij lastig om te zeggen wie er kampioen gaat worden."

Ajax, dat volgende week in Londen de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur speelt in de halve finales van de Champions League, heeft nu drie punten meer dan naaste belager PSV. De Eindhovenaren gaan donderdagavond op bezoek bij Willem II.