Trainer Erik ten Hag is blij dat Ajax door de 4-2-thuiszege op Vitesse dinsdag weer een stap zette richting de titel in de Eredivisie, maar hij baalt van het verval van zijn ploeg in de slotfase van de wedstrijd.

"Dat is wel een punt van verbetering. Dat mag ons gewoon niet gebeuren", zei Ten Hag tegen FOX Sports over het spel van Ajax na de 3-0 en de dubbele wissel (Rasmus Kristensen voor Nicolás Tagliafico en David Neres voor Hakim Ziyech).

"Die wissels waren deels noodzakelijk. Tagliafico voelde zich de afgelopen dagen niet lekker. De stand liet het toe om hem eruit te halen. Daardoor ontstond er wel wat lichtzinnigheid in het team. Ik mag van mijn spelers verwachten dat ze hun taken goed uitvoeren."

Ten Hag had wel lovende woorden over voor Dusan Tadic. De aanvaller benutte twee strafschoppen en maakte zodoende alweer zijn 23e en 24e doelpunt van het seizoen, waarmee hij achter PSV'er Luuk de Jong tweede staat op de topscorerslijst van de Eredivisie.

"Tadic is een klasbak. Hij is van grote waarde voor ons. Hij doet precies waar we hem voor hebben gehaald. Hij heeft een ongelooflijk rendement. Zo hoog heeft hij nog nooit gehaald, zowel in de Eredivisie als in de Champions League", aldus Ten Hag.

"Of hij nog een stap hogerop kan? We spelen straks de halve finale van de Champions League. Dan kan je bijna niet op een hoger niveau komen. Hij heeft hier bij ons heel veel plezier."

Dusan Tadic viert een van zijn twee doelpunten tegen Vitesse. (Foto: Pro Shots)

'Natuurlijk zegt doelpuntenrecord iets'

Ten Hag vindt het ook veelzeggend dat Ajax het Nederlandse doelpuntenrecord brak. De 3-0 van Matthijs de Ligt tegen Vitesse was de 159e goal van Ajax dit seizoen in alle competities en daarmee overtroffen de Amsterdammers de prestatie van AZ (158) uit het seizoen 1980/1981.

"Natuurlijk zegt dat iets. Uiteindelijk speel je voetbal voor de fans. We hebben afgelopen zomer geprobeerd om een team samen te stellen dat aanvallend is ingesteld. Ik denk dat dat goed is gelukt."

Ajax kan zich de komende dagen in alle rust voorbereiden op het tweeluik met Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. De heenwedstrijd is volgende week dinsdag in Londen en de return zes dagen later in Amsterdam.

"We hebben de afgelopen tijd veel gegeven. Heel veel spelers krijgen de komende twee dagen vrij. Dan kunnen ze even de accu opladen en dan weer volle bak vooruit", besloot Ten Hag.

Ajax is bezig aan een geweldig seizoen. De hoofdstedelingen staan niet alleen bovenaan in de Eredivisie en in de halve finales van de Champions League, maar ook nog in de finale van TOTO KNVB-beker (volgende week zondag tegen Willem II).