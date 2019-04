FC Barcelona mag zich bijna kampioen van Spanje noemen. De topclub boekte dinsdag een nieuwe zege bij Deportivo Alavés: 0-2. In Duitsland bereikte RB Leipzig de finale van het bekertoernooi.

Barcelona begon in Estadio Mendizorrotza van Alavés zonder Lionel Messi, maar had de Argentijn niet nodig om op voorsprong te komen. In de 54e minuut tekende middenvelder Carles Alena voor 0-1.

Vlak voor de entree van Messi, die na ruim een uur inviel, scoorde Barcelona nogmaals. Luis Suárez benutte een strafschop en maakte zijn 21e competitietreffer.

Dankzij de overwinning in Baskenland is de 26e landstitel bijna binnen voor Barcelona, dat met vier duels voor de boeg nu twaalf punten voorsprong heeft op Atlético Madrid. De Madrilenen spelen nog vijf wedstrijden.

Atlético staat woensdag in eigen huis tegenover nummer vijf Valencia. Bij puntenverlies kan Barcelona zaterdag in het eigen Camp Nou tegen Levante kampioen worden.

Luis Suárez tekende uit een strafschop voor 0-2 bij Alavés-FC Barcelona. (Foto: ANP)

Leipzig bereikt finale DFB-Pokal

In het Duitse bekertoernooi is de eerste finalist bekend. RB Leipzig had het niet makkelijk op bezoek bij Hamburger SV, maar won na een ruststand van 1-1 met 1-3. Yussuf Poulsen, Vasilije Janicic (eigen goal) en Emil Forsberg scoorden namens de bezoekers.

Leipzig is bezig aan een goed seizoen, want de ploeg van coach Ralf Rangnick bezet in de competitie de derde plek achter Bayern München en Borussia Dortmund. In theorie maakt de club zelfs nog kans op de titel, al is dat in de praktijk niet reëel.

De andere halve finale staat woensdag om 20.45 uur op het programma en gaat tussen het Werder Bremen van Davy Klaassen en het Bayern van de door blessures geteisterde Arjen Robben.

De spelers van RB Leipzig vieren het bereiken van de finale in de DFB-Pokal. (Foto: ANP)

