Ajax heeft dinsdag weer een stap richting de landstitel gezet door Vitesse te verslaan. De ploeg van trainer Erik ten Hag was in de Johan Cruijff ArenA met 4-2 te sterk voor de Arnhemmers.

Hakim Ziyech tekende voor de 1-0-ruststand, waarna Ajax via een benutte strafschop van Dusan Tadic en een rake kopbal van Matthijs de Ligt verder uitliep. Namens Vitesse waren vervolgens Navarone Foor en invaller Oussama Darfalou trefzeker en tussendoor scoorde Tadic nogmaals vanaf de penaltystip.

De 3-0 van De Ligt was de 159e goal van Ajax dit seizoen in alle competities en daarmee verbeterden de Amsterdammers het Nederlandse record van AZ (158) uit het seizoen 1980/1981. Belangrijker voor de Eredivisie-koploper is dat het gat met PSV weer drie punten is, al spelen de Eindhovenaren donderdag nog uit tegen Willem II. Het verschil in doelsaldo is nu +68 om +81 in Amsterdams voordeel.

Ajax lijkt daardoor aan zeges op FC Utrecht (12 mei) en De Graafschap (15 mei) genoeg te hebben om zich na vijf jaar weer kampioen te mogen noemen. Voor die duels speelt de club nog in de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur (30 april en 8 mei) en de finale van de KNVB-beker tegen Willem II (5 mei).

Hakim Ziyech viert zijn doelpunt tegen Vitesse met David Neres. (Foto: Pro Shots)

Dolberg krijgt kans van Ten Hag

Het duel met Vitesse was voor Ten Hag reden om Kasper Dolberg voor het eerst in zes weken een basisplaats te geven. Volgens de trainer had Ajax tegen de Arnhemse subtopper een "typische nummer 9" nodig, maar het duurde even alvorens de Deense spits zich liet gelden.

Pas in de dertigste minuut kwam Dolberg in kansrijke positie. Tussen een paar Vitesse-verdedigers bleef hij knap aan de bal en na contact met doelman Remko Pasveer ging hij naar de grond, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis zag er ook na raadplegen van de VAR geen strafschop in.

Ajax was op dat moment sterker en had al wat kansjes onbenut gelaten. Donny van de Beek kreeg zijn voet maar half tegen een lage voorzet, een kopbal van Matthijs de Ligt werd gekeerd door Pasveer en een vrije trap van Ziyech ging net naast. Aan de andere kant voorkwam Daley Blind met een knappe sliding dat Vitesse-spits Thomas Buitink kon scoren.

De eerste helft stevende daardoor af op 0-0, maar vier minuten voor rust werd het toch nog 1-0 voor Ajax. Tadic vond Ziyech met een fraaie voorzet en de Marokkaans international tikte beheerst binnen.

Dusan Tadic benut één van zijn twee strafschoppen. (Foto: Pro Shots)

Doelpunt Ziyech afgekeurd wegens buitenspel

Door de voorsprong kon Ajax met een lekker gevoel gaan rusten en amper begonnen aan de tweede helft was het al bijna beslist. Vitesse-verdediger Maikel van der Werff ging verschrikkelijk in de fout met een te korte terugspeelbal en dat gaf Dolberg een enorme kans op 2-0. De ArenA juichte al bijna, maar de 21-jarige aanvaller kreeg het voor elkaar om de bal van dichtbij ver over te schieten.

Het bleek geen dure misser, want een paar minuten later was de tweede Ajax-goal alsnog een feit. Nadat Mohammed Dauda De Ligt naar de grond had getrokken, ging de bal op de stip en Tadic schoot vanaf 11 meter overtuigend raak.

Binnen het uur werd het ook nog 3-0. Net als vorige week tegen Juventus kopte de Ligt een corner van Lasse Schöne binnen en meteen na de aftrap leek het zelfs 4-0 te worden. Na geklungel achterin bij Vitesse dribbelde Ziyech de bal binnen, maar de goal werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

In het laatste half uur van de wedstrijd kende Ajax een mindere fase en dat leidde ertoe dat Foor met een volley 3-1 kon maken namens Vitesse. De ploeg van trainer Leonid Slutsky kreeg daarna nog wat kansjes, maar echt spannend werd het niet omdat Ajax na een overtreding van Van der Werff op invaller Jurgen Ekkelenkamp weer een penalty kreeg. Opnieuw was het Tadic die geen fout maakte (4-1).

Er viel daarna nog een goal en die was van Vitesse. Darfalou kopte een voorzet van Tim Matavz binnen (4-2) en dat was nog een klein smetje op een verder vrijwel zorgeloze avond voor Ajax die de ploeg vertrouwen moet geven richting de eerste confrontatie met Tottenham Hotspur.