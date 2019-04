AZ mag nog hopen op de derde plek in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen dinsdag thuis met 2-1 van Heracles Almelo. In Friesland eindigde sc Heerenveen-VVV-Venlo in 2-2 dankzij een doelpunt van Sem Steijn, de zeventienjarige zoon van VVV-coach Maurice Steijn.

Bij AZ-Heracles werd de score al vroeg geopend door Calvin Stengs, die fraai raak schoot in de verre hoek. Vlak voor rust maakte Brandley Kuwas gelijk na geschutter van AZ-verdediger Teun Koopmeiners.

De thuisploeg had het lastig, maar trok de zege toch naar zich toe. Na ruim een uur scoorde Albert Gudmundsson in twee instanties nadat hij eerst de paal had geraakt.

Door de overwinning is het gat tussen AZ en nummer drie Feyenoord teruggebracht tot vier punten: 55 om 59. De Rotterdammers spelen woensdag echter nog uit tegen hekkensluiter NAC Breda. Er volgen nog twee speelrondes.

Heracles was AZ bij een overwinning in Alkmaar tot op een punt genaderd, maar blijft nu steken op een aantal van 48. De ploeg van coach Frank Wormuth is daarmee de nummer zes van de Eredivisie.

Albert Gudmundsson tekende voor het winnende doelpunt bij AZ-Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

VVV pakt punt dankzij zoon Steijn

Het duel tussen Heerenveen en VVV ging om des keizers baard, want beide clubs zijn dit seizoen al uitgespeeld. De ploeg van interim-coach Johnny Jansen leek er dankzij twee treffers van Michel Vlap met de zege vandoor te gaan.

De middenvelder van Heerenveen, die al zijn vijftiende en zestiende goal van het seizoen maakte, opende de score na iets minder dan een half uur met een koele schuiver. Een kwartier voor het einde besliste hij de wedstrijd met een knappe kopbal. Tussendoor had Jay-Roy Grot gelijkgemaakt namens VVV.

Het laatste woord was echter aan Steijn junior. De zeventienjarige zoon van trainer Maurice Steijn was als invaller in het veld gekomen en scoorde van dichtbij in zijn tweede Eredivisie-duel. Hij is de jongste doelpuntenmaker namens VVV in de Eredivisie ooit.

Door het gelijkspel in het Abe Lenstra Stadion blijven Heerenveen en VVV in punten gelijkstaan in de Eredivisie. Op basis van het doelsaldo blijven de Friezen de Limburgers net voor: tiende om elfde.

Sem Steijn schreeuwt het uit na zijn gelijkmaker namens VVV-Venlo tegen sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

