Tottenham Hotspur, de Champions League-tegenstander van Ajax in de halve finale van de Champions League, heeft dinsdag een nipte zege geboekt bij de rentree van Vincent Janssen. Bij Watford-Southampton maakte Shane Long de snelste Premier League-goal ooit.

Tottenham verstevigde de derde plek in de Premier League ternauwernood. Een doelpunt van Christian Eriksen in de 88e minuut leidde tot een 1-0-thuiszege op Brighton & Hove Albion, waar Jürgen Locadia de hele wedstrijd meedeed.

Bij de 'Spurs' maakte Vincent Janssen tien minuten voor tijd zijn rentree. De oud-spits van AZ, wiens situatie in Londen al lange tijd uitzichtloos is, maakte zijn eerste minuten in de Premier League sinds 20 augustus 2017.

Ver achter titelkandidaten Liverpool en Manchester City heeft Tottenham nu de derde plek in handen met 70 punten uit 35 duels. De ploeg van manager Mauricio Pochettino is drie punten los van Chelsea, dat maandag op 2-2 bleef steken tegen Burnley.

De 'Spurs' spelen volgende week dinsdag vanaf 21.00 uur thuis tegen Ajax in de Champions League. De return in de halve finale is op woensdag 8 mei om dezelfde tijd in de Johan Cruijff ArenA.

De spelers van Brighton & Hove Albion balen na de late treffer van Christian Eriksen. (Foto: Pro Shots)

Long scoort al na zeven seconden

Long schreef Premier League-historie bij Watford-Southampton (1-1). De aanvaller van Southampton scoorde al na zeven seconden, het snelste doelpunt ooit op het hoogste Engelse niveau. Hij joeg direct na de aftrap van Watford door, onderschepte de bal en verschalkte Watford-keeper Ben Foster met een subtiel lobje.

De 32-jarige Long verbeterde daarmee een negentien jaar oud record dat op naam stond van Ledley King, die in 2000 tien seconden nodig had om namens Tottenham Hotspur tot scoren te komen tegen Bradford City.

In 2003 was Alan Shearer namens Newcastle United tegen Manchester City eveneens na tien tellen trefzeker, maar zijn doelpunt werd een fractie later gemaakt dan die van King.

Vorig jaar was Eriksen namens Tottenham al eens dicht bij het record van King. De oud-Ajacied scoorde toen na elf seconden tegen Manchester United.

Watford, waar Daryl Janmaat de hele wedstrijd meedeed, is met 49 punten de nummer acht van de Premier League. Southampton staat met 37 punten zestiende en is nog in degradatiegevaar.

Shane Long scoorde al na zeven seconden bij Watford-Southampton. (Foto: Pro Shots)

