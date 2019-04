Southampton-aanvaller Shane Long heeft dinsdag geschiedenis geschreven in de Premier League. De Ier scoorde tijdens het uitduel met Watford al na zeven seconden, het snelste doelpunt ooit op het hoogste Engelse niveau.

Long joeg direct na de aftrap van Watford door, onderschepte de bal en verschalkte Watford-keeper Ben Foster met een subtiel lobje.

De 32-jarige Long verbeterde daarmee een negentien jaar oud record dat op naam stond van Ledley King, die in 2000 tien seconden nodig had om namens Tottenham Hotspur tot scoren te komen tegen Bradford City.

In 2003 was Alan Shearer namens Newcastle United tegen Manchester City eveneens na tien tellen trefzeker, maar zijn doelpunt werd een fractie later gemaakt dan die van King.

Vorig jaar was Christian Eriksen namens Tottenham al eens dicht bij het record van King. De oud-Ajacied scoorde toen na elf tellen tegen Manchester United.

Watford - dat dinsdag met Daryl Janmaat in de basis begon - en Southampton zijn vrijwel uitgespeeld in de Premier League. Het Southampton van trainer Ralph Hasenhüttl kan in theorie nog wel degraderen.

