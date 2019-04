De Graafschap heeft dinsdag uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De Doetinchemmers wonnen in eigen huis tegen de verhouding in met 1-0 van concurrent FC Emmen.

Fabian Serrarens kroonde zich tot matchwinner. De aanvaller was al in de twaalfde minuut verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd door te profiteren van een enorme fout van doelman Kjell Scherpen.

De Graafschap steeg door de kostbare zege ten koste van Excelsior van de zeventiende naar de zestiende plaats en heeft met nog twee speelrondes te gaan nog maar drie punten achterstand op de 'veilige' vijftiende plaats van Emmen.

De overwinning van De Graafschap betekende slecht nieuws voor hekkensluiter NAC Breda. De Brabanders hebben nu vijf punten achterstand op de zeventiende plaats van Excelsior, wat aan het einde van het seizoen deelname aan de nacompetitie betekent.

Fabian Serrarens straft een fout van Kjell Scherpen af. (Foto: Pro Shots)

Emmen bovenliggende partij in eerste helft

Emmen was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar het was De Graafschap dat een tikkeltje onverdiend al snel op voorsprong kwam. Dat was vooral Scherpen, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Ajax, aan te rekenen.

De pas achttienjarige doelman leverde een terugspeelbal zomaar in, waarna Serrarens, de vervanger van de geblesseerde Charlison Benschop, de bal vanaf een meter of 10 relatief eenvoudig in het doel kon plaatsen.

De 1-0 veranderde niets aan het spelbeeld. Emmen bleef domineren, maar ging slordig om met de kansen. Zo haalde Michael de Leeuw een kopbal van ploeggenoot Luciano Slagveer weg en schoot diezelfde De Leeuw van dichtbij op de voeten van keeper Nigel Bertrams.

Glenn Bijl krijgt de bal niet voorbij Nigel Bertrams. (Foto: Pro Shots)

Emmen krijgt in slotfase enorme kansen

In de openingsfase van de tweede helft had alsnog de 1-1 moeten vallen. Jafar Arias, die de voorkeur kreeg boven Sven Braken, ging alleen op Bertrams af, maar schoot de bal veel te gehaast in diens handen.

Het geloof in een goede afloop verdween daarmee ook een beetje bij Emmen. De bezoekers brachten in de slotfase nog wel Braken en Alexander Bannink binnen de lijnen, maar vonden lang niet meer zo makkelijk het doel van Bertrams.

Toch creëerde Emmen nog een paar enorme kansen. Glenn Bijl (slap schot) en Nick Kuipers (kopbal) stuitten eveneens op Bertrams, die zodoende de held werd van De Graafschap en ervoor zorgde dat het onderaan de ranglijst razend spannend blijft.

