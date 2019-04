Mercedes-teambaas Toto Wolff is zich ervan bewust dat de Britse renstal zich ondanks een sterke start van het Formule 1-seizoen geen gemakzucht kan permitteren.

"Het is een fantastische start van het seizoen geweest met drie één-twees in de eerste drie races. We hebben onze kansen gemaximaliseerd, hoewel we niet altijd de snelste auto hadden", zegt Wolff dinsdag tegen Motorsport.com.

"Het team heeft zeer goed werk geleverd en heeft op alle fronten sterk gepresteerd. De dubbele pitstop in Sjanghai is slechts één zichtbaar voorbeeld daarvan. Maar we weten dat we moeten blijven pushen."

Mercedes blijkt vooralsnog sneller te zijn dan concurrenten Ferrari en Red Bull Racing. Het Britse team begon met een zege van Valtteri Bottas in Australië, waarna wereldkampioen Lewis Hamilton de snelste was in Bahrein en China. Bij alle races eindigde Mercedes als eerste en tweede.

Wolff verwacht vermakelijke race in Bakoe

Het Formule 1-seizoen gaat zondag verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar Hamilton vorig jaar won na een lekke band voor Bottas. Teambaas Wolff verwacht een leuke race voor het publiek op het stratencircuit in Bakoe.

"We hebben de afgelopen jaren enkele zeer onderhoudende races gezien in Bakoe en ik weet zeker dat het dit jaar niet anders zal zijn. De lay-out van de baan biedt enkele unieke uitdagingen en het zal interessant zijn om te zien welk team het beste compromis weet te vinden voor de lange rechte stukken en langzame bochten", aldus de Oostenrijker.

"In Bakoe gaat het echter niet alleen om de prestaties van de auto. Dat je uit de problemen blijft, is net zo belangrijk voor een goed resultaat in Azerbeidzjan."

De top drie in de WK-stand wordt gevormd door Hamilton (68 punten), Bottas (62) en Red Bull-rijder Max Verstappen (39). De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd.