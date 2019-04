Zondag zal voor het eerst een vrouw een wedstrijd in de Franse Ligue 1 fluiten. De Franse voetbalbond heeft dinsdag Stéphanie Frappart aangesteld als scheidsrechter bij Amiens-Strasbourg.

Frappart was ook al de eerste vrouw die de leiding had over een competitiewedstrijd in de Ligue 2, het tweede niveau in Frankrijk.

De 35-jarige Française is komende zomer actief bij het WK voor vrouwen in eigen land, waar onder anderen de Oranjevrouwen aan meedoen.

Frappart hanteerde twee jaar geleden in Enschede de fluit bij de halve finale van het EK voor vrouwen tussen Nederland en Engeland (3-0).

Bibiana Steinhaus geeft tekst en uitleg aan de doelman van SC Freiburg. (Foto: Pro Shots).

Bundesliga had al eerder vrouwelijke scheidsrechter

In Duitsland werd in 2017 al eens een wedstrijd op het hoogste niveau (Bundesliga) door een vrouw gefloten. Bibiana Steinhaus had toen de primeur bij Hertha BSC-Werder Bremen (1-1).

Steinhaus heeft inmiddels al de leiding gehad over in totaal veertien wedstrijden in de Bundesliga, waarin ze 35 gele kaarten gaf en geen enkele rode kaart.

Amiens en Strasbourg zijn respectievelijk de nummers zeventien en tien in de Ligue 1. Paris Saint-Germain kroonde zich afgelopen zondag voor de tweede keer op rij tot landskampioen.

