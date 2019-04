Manchester City moet het woensdag in de stadsderby op bezoek bij Manchester United stellen zonder Kevin De Bruyne. De middenvelder liep afgelopen zaterdag een spierblessure op in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (1-0-zege).

City-manager Josep Guardiola liet dinsdag op een persconferentie weten dat De Bruyne dit seizoen nog een of twee wedstrijden kan spelen, maar dat hij de beladen confrontatie tegen United moet missen.

"We gaan vanaf nu praten met artsen en fysio's om er zeker van te zijn dat hij straks fit is", zei Guardiola over zijn spelmaker, die dit seizoen veel geplaagd wordt door blessureleed.

"Het is een spierprobleem. Omdat zijn knie niet optimaal is moeten zijn spieren dit opvangen. Daardoor heeft hij al enkele keren last gekregen. We zullen zien wat er voor nu nog mogelijk is, maar volgend seizoen zullen we goed voor hem zorgen."

De Bruyne greep in de eerste helft van de wedstrijd tegen Tottenham naar zijn linkerbeen en kon niet verder spelen. De Belg begon dit seizoen door diverse blessures slechts bij elf competitiewedstrijden in de basis.

De Bruyne verlaat het veld met een spierblessure. (Foto: Pro Shots)

'Niet meer eng om naar Old Trafford af te reizen'

City moet winnen bij United om de kansen voor de Premier League-titel in eigen hand te houden. De 'Citizens' kunnen met vertrouwen afreizen naar Old Trafford. Ze verloren er sinds 2011 niet meer, terwijl er tussen 1974 en 2008 geen enkele keer werd gewonnen.

"City is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het is inmiddels niet meer eng om naar Old Trafford af te reizen. Dat was voorheen misschien wat moeilijker. De spelers die City in het recente verleden heeft gehad hebben ervoor gezorgd dat deze wedstrijd wat meer gelijkwaardig is geworden", aldus Guardiola.

City staat op dit moment nog op de tweede plek op de ranglijst van de Premier League. De titelverdediger heeft een achterstand van twee punten op koploper Liverpool, maar die hebben een wedstrijd meer gespeeld.

De derby van Manchester begint woensdag om 21.00 uur Nederlandse tijd op Old Trafford en staat onder leiding van scheidsrechter Andre Marriner.

