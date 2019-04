Wil Boessen is met nog twee reguliere duels te gaan door FC Den Bosch ontslagen. De huidige nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie presteert dramatisch sinds de winterstop.

"De teleurstellende resultaten in de tweede seizoenshelft zijn zichtbaar op het veld en in de statistieken. Dit heeft tot ons besluit geleid", zegt Jan-Hein Schouten, voorzitter van de raad van commissarissen, dinsdag op de site van FC Den Bosch.

De Brabanders waren aan het begin van dit kalenderjaar nog de koploper in de Eerste Divisie. Den Bosch begon na de winterstop met zeges op FC Dordrecht (2-6) en TOP Oss (3-0), maar daarna won de ploeg nog maar twee keer.

Uit de laatste vijftien wedstrijden behaalde het team van Boessen slechts elf punten. Maandag verloor Den Bosch met 2-0 bij SC Cambuur.

"Direct na de winterstop wonnen we de tweede periodetitel. Daarna is de klad erin gekomen", aldus Schouten. "Op basis van die eerste seizoenshelft hebben we gezien dat er om de prijzen gestreden kan worden. Dat is ook onze ambitie."

"Bij aanvang van het seizoen was het halen van de play-offs het doel. Nu is de extra sportieve eis dat we mee willen doen om te winnen. Het elftal heeft nog kwaliteit te geven. Met strijd en opportunisme kunnen we het momentum terugpakken."

De spelers van FC Den Bosch balen na de 2-0-nederlaag bij SC Cambuur. (Foto: Pro Shots)

Boessen was bezig aan tweede seizoen

De 54-jarige Boessen was sinds vorig seizoen trainer van FC Den Bosch. De oud-coach van VVV-Venlo, Fortuna Sittard en FC Oss leidde de club in zijn eerste jaar naar de elfde plek in de Eerste Divisie.

Voor dit seizoen waren de verwachtingen hoger, ook doordat de jonge Georgiër Kakhi Jordania in juli 99,9 procent van de aandelen kocht.

Daarmee was de overname nog niet rond, want de licentiecommissie van de KNVB moest ook toestemming geven. Na lang beraad besloot dat orgaan eind maart om de overname te blokkeren, tot grote woede van FC Den Bosch.

"We hadden in juli niet kunnen denken dat het overnametraject zo lang zou duren en ook nog eens een negatieve uitkomst zou hebben", stelt Schouten. "Het is niet bevorderlijk voor de prestaties, sfeer en saamhorigheid op het veld en daarbuiten."

Assistenten nemen taken van Boessen waar

Assistent-trainers Paul Beekmans en Erik van der Ven nemen voorlopig de taken van Boessen waar.

Den Bosch speelt in het reguliere seizoen nog tegen Roda JC Kerkrade (vrijdag, uit) en Go Ahead Eagles (volgende week vrijdag, thuis).

De viervoudig kampioen van de Eerste Divisie, die in het seizoen 2004/2005 voor het laatst uitkwam in de Eredivisie, is door het winnen van de tweede periode al zeker van deelname aan de play-offs voor promotie/degradatie.

