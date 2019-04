Robin van Persie ontbreekt woensdagavond bij Feyenoord in het uitduel met NAC Breda. De 35-jarige spits, die bezig is aan zijn laatste weken als profvoetballer, is niet voldoende hersteld van de wedstrijd tegen AZ van afgelopen zaterdag (2-1-zege).

"Robin is niet fit genoeg om morgen te spelen", zei Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst dinsdag op een persconferentie.

Van Persie maakte twintig minuten voor de tijd de winnende treffer in het duel met directe concurrent AZ. Een kwartier later werd hij gewisseld. Na afloop gaf hij toe dat hij flink had afgezien in De Kuip. "De krampjes en de pijntjes kwamen weer, als ik heel eerlijk ben."

Feyenoord speelt na woensdag nog twee competitiewedstrijden, op 12 mei thuis tegen ADO Den Haag en op 15 mei uit bij Fortuna Sittard. Volgende week spelen de Rotterdammers ook nog een besloten oefenduel met Excelsior.

Het grote afscheid van Van Persie staat gepland voor de thuiswedstrijd tegen ADO. De aanvaller twijfelt of hij nog mee wil doen tegen Fortuna. "Ik moet er nog over nadenken, maar met alle respect, ik kijk uit naar mijn laatste wedstrijd in De Kuip. Niet naar een laatste wedstrijd in Sittard", zei de topscorer aller tijden van Oranje tegen het AD.

De 2-1 van Robin van Persie tegen AZ. (Foto: Pro Shots)

'Boel zo goed mogelijk achterlaten voor Stam'

Van Persie, dit seizoen goed voor zestien goals en vijf assists in 24 Eredivisie-wedstrijden, zal woensdag in Breda worden vervangen door Dylan Vente. Nicolai Jørgensen zit zijn laatste duel schorsing uit na zijn rode kaart tegen Heracles Almelo. Collega-aanvaller Steven Berghuis is geschorst vanwege zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

Van Bronckhorst moet het tegen hekkensluiter NAC ook stellen zonder de geblesseerde backs Ridgeciano Haps en Cuco Martina. "Met Ridgeciano gaat het wat langer duren, het kan zijn dat hij dit seizoen niet meer inzetbaar is."

Feyenoord is bij een zege zeker van de derde plek, terwijl NAC in de strijd tegen directe degradatie eigenlijk alleen wat aan een overwinning heeft.

"Het belangrijkste voor mij is om afscheid te nemen met de derde plaats en de boel zo goed mogelijk achterlaten voor Jaap Stam", aldus Van Bronckhorst, die na dit seizoen stopt bij Feyenoord en wordt opgevolgd door Stam. "Het is een seizoen geweest met ups en downs, maar we kunnen morgen Europees voetbal veiligstellen. Dat is wat voor ons telt."

NAC Breda-Feyenoord begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van arbiter Allard Lindhout.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie