Oliver Glasner wordt volgend seizoen de trainer van VfL Wolfsburg. De 44-jarige Oostenrijker volgt Bruno Labbadia op.

Bij de Bundesliga-club staan met Wout Weghorst, Paul Verhaegh en Jeffrey Bruma drie Nederlanders onder contract. Bruma wordt sinds de winterstop verhuurd aan Schalke 04.

Glasner komt over van het Oostenrijkse LASK Linz, waar hij sinds 2015 werkzaam is. Die ploeg staat momenteel tweede in de Oostenrijkse Bundesliga, op ruime achterstand van Red Bull Salzburg.

De voormalig verdediger tekent een contract tot medio 2022 bij de huidige nummer negen van de Duitse Bundesliga.

'Glasner is juiste man om club te leiden in volgende fase'

"We hebben het indrukwekkende werk van Oliver Glasner bij LASK op de voet gevolgd", zegt Wolfsburg-manager Jörg Schmadtke. "In gesprekken heeft hij de positieve indruk die we hadden bevestigd."

"Wij krijgen een op technisch gebied uitstekende coach, die bovendien een echte teamspeler is. We hebben het gevoel dat hij de juiste man is om onze club te leiden in de volgende fase van onze ontwikkeling."

Labbadia maakte onlangs bekend dat hij zijn aflopende contract in Wolfsburg niet wil verlengen. Hij behoedde de club vorig seizoen voor degradatie en is dit jaar met zijn ploeg nog in de race voor een ticket voor de Europa League.

Bekijk de stand en het programma in de Bundesliga