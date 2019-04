Chelsea-manager Maurizio Sarri was maandag zo kwaad dat hij naar de tribune werd gestuurd tijdens het 2-2-gelijkspel tegen Burnley, dat hij na afloop niet met de pers wilde praten.

Zijn assistent Gianfranco Zola deed daarom de interviews en de persconferentie na de voor de Londense ploeg teleurstellende wedstrijd. "Maurizio is erg gefrustreerd en geeft er de voorkeur aan om niet te komen", vertelde Zola.

"Hij is vooral kwaad over de wedstrijd en omdat hij werd weggestuurd. Hij voelt zich beledigd en ik vind het niet terecht dat hij weg moest. Hij probeerde de scheidsrechter juist te helpen, door tegen onze spelers te zeggen dat ze hun posities moesten innemen. Friend interpreteerde dat verkeerd en stuurde hem weg. Sarri is daar erg ongelukkig over."

In de blessuretijd van het Premier League-duel werd de zestigjarige Sarri door scheidsrechter Kevin Friend weggestuurd wegens aanmerkingen op zijn leiding.

De gemoederen liepen hoog op op Stamford Bridge, want na het laatste fluitsignaal ontstond er een opstootje bij de spelerstunnel met Chelsea-speler Antonio Rüdiger (die niet eens tot de wedstrijdselectie behoorde) en Burnleys keeperstrainer Billy Mercer in de hoofdrollen.

Stand boven in Premier League 1. Liverpool 35-88

2. Manchester City 34-86

3. Tottenham Hotspur 34-67

4. Chelsea 35-67

5. Arsenal 34-66

6. Manchester United 34-64

Zola vindt vijf minuten blessuretijd te weinig

Chelsea leed puur puntenverlies in de strijd om deelname aan de Champions League. Met Tottenham Hotspur, Arsenal en Manchester United strijden 'The Blues' om de derde en vierde plek op de ranglijst.

Zola was niet te spreken over het optreden van Friend. De scheidsrechter trok vijf minuten blessuretijd bij en dat hadden er volgens de Italiaanse oud-aanvaller veel meer mogen zijn. "In de tweede helft hebben we nauwelijks gevoetbald. Burnley was veel aan het tijdrekken. Vijf minuten was niet genoeg om dat te compenseren."

Callum Hudson-Odoi zit geblesseerd op de grond. (Foto: Pro Shots)

Geblesseerde Hudson-Odoi mist rest van seizoen

Chelsea verloor niet alleen twee punten, maar zag ook Callum Hudson-Odoi en N'Golo Kanté geblesseerd uitvallen. De Franse middenvelder had last van zijn ribben, maar de club verwacht dat hij snel weer in actie kan komen.

Voor de achttienjarige Hudson-Odoi ziet het er een stuk slechter uit. De middenvelder scheurde zijn achillespees en komt dit seizoen niet meer in actie. De enkelvoudig international mist in juni ook de Final Four van de Nations League, waarin Engeland het opneemt tegen Oranje.