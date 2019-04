Het lijkt zo goed als uitgesloten dat Ryan Babel na dit seizoen nog bij Fulham speelt. De 32-jarige aanvaller, die over een aflopend contract bij de gedegradeerde 'Cottagers' beschikt, hoopt met het EK in zicht in een aansprekende competitie actief te blijven.

"Mijn zaakwaarnemer heeft al verschillende belletjes gepleegd. Het is nu aan mij om de juiste beslissing te nemen, zeker met het oog op het EK van 2020", zegt Babel dinsdag in gesprek met The Daily Mail.

Babel liet aan het begin van dit jaar zijn contract bij Besiktas ontbinden en verbond zich vervolgens voor een half jaar aan Fulham, waar hij direct uitgroeide tot vaste waarde. De 56-voudig international speelde alle dertien wedstrijden tot dusver in 2019 en was daarin goed voor vier doelpunten en vier assists.

Fulham slaagde er desondanks niet in om lijfsbehoud in de Premier League veilig te stellen. De Londenaren, die op de voorlaatste plek staan, weten al sinds begin april dat degradatie naar het Championship onafwendbaar is.

Babel scoorde tot dusver vier keer in het shirt van Fulham. (Foto: Pro Shots)

Babel hoopt met Oranje naar EK te gaan

Hoewel manager Scott Parker graag ziet dat Babel zijn contract bij Fulham verlengt, lijkt het er niet op dat de oud-Ajacied die mening deelt. Babel wil in aanloop naar het EK van 2020 graag in beeld blijven bij bondscoach Ronald Koeman en beseft dat hij dan wel in een aansprekende competitie moet spelen.

Babel deed in 2006 mee aan het WK in Duitsland, maar speelde sindsdien geen EK of WK meer met Oranje. Op dit moment is de oud-speler van onder meer Ajax, Liverpool en Hoffenheim wél verzekerd van een basisplaats in het Nederlands elftal en dat wil hij graag zo houden.

"Als we ons kwalificeren voor het EK wil ik graag mee, dus daarom zei ik ook dat ik goed moet nadenken over mijn toekomst", aldus Babel, die graag in Engeland blijft spelen. "Ik heb nog twee of drie jaar te gaan in mijn loopbaan. Als ik een aanbieding krijg van een Premier League-club, dan zou dat geweldig zijn."

Voor Babel en Fulham staan er in het slot van het seizoen nog wedstrijden tegen Cardiff City, Wolverhampton Wanderers en Newcastle United op het programma. Manchester United-huurling en drievoudig Oranje-international Timothy Fosu-Mensah mist die duels sowieso, want de verdediger kampt met een knieblessure.

