Nicolás Tagliafico hoopt dat Ajax dinsdagavond in de midweekse speelronde tegen Vitesse een stuk scherper voor de dag komt dan drie dagen eerder tegen FC Groningen (0-1-winst). De linksback beseft dat de Arnhemmers een lastige horde op weg naar de titel zijn.

"Vitesse is een sterk team met een aantal spelers die ons pijn kunnen doen", zegt Tagliafico in gesprek met FOX Sports. "Dat hebben ze vorig seizoen al bewezen (1-2-verlies, red.). We zullen daarom heel geconcentreerd en alert moeten zijn."

Koploper Ajax kan met vertrouwen toeleven naar het duel met Vitesse, want de ploeg van trainer Erik ten Hag boekte zaterdag bij Groningen de vijfde competitiezege op rij. Die overwinning kwam met veel moeite tot stand, maar Tagliafico vindt het daarom juist te prijzen dat de punten mee naar Amsterdam gingen.

"Natuurlijk wil je graag winnen op de Ajax-manier, maar je moet ook wedstrijden winnen waarin je niet goed speelt. Op die momenten moeten we laten zien dat we écht kampioen willen worden. Dat is cruciaal in de titelstrijd, want vorig seizoen speelden we dit soort wedstrijden gelijk of verloren we."

Ajax kroop tegen Groningen door het oog van de naald. (Foto: Pro Shots)

'Spieren raken vermoeid door vele wedstrijden'

Ajax staat tegen Vitesse voor de zevende wedstrijd van deze maand en het vierde duel in elf dagen tijd. Tagliafico merkt dat de Amsterdammers het drukke programma fysiek nog goed aankunnen, maar erkent wel dat de vele wedstrijden hun tol beginnen te eisen.

"Het is de laatste tijd een kwestie van een wedstrijd spelen, winnen, goed uitrusten en weer een wedstrijd spelen", aldus de 26-jarige Argentijn, die vorige week in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus (1-2-winst) geschorst was.

"Het is vooral lastig dat je zo snel mogelijk weer hersteld moet zijn. Met zo veel wedstrijden raken je spieren vermoeid en daarom is het goed om tussen de wedstrijden door goed op je fysieke gesteldheid te letten. Het belangrijkste is dat het tussen de oren goed gaat. We zijn met iets heel moois bezig en moeten nog even alles geven."

De wedstrijd tussen Ajax en Vitesse begint om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Nummer twee PSV gaat donderdagavond op bezoek bij Willem II.

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Eredivisie