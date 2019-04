Arjen Robben heeft zijn laatste wedstrijd voor Bayern München mogelijk al gespeeld, maar trainer Niko Kovac blijft in het slot van het seizoen hoop houden op een rentree van de al sinds vorig jaar geblesseerde aanvaller.

"Ik heb met Arjen gepraat. Hij voelt zich beter en is ook optimistischer aan het worden over zijn herstel", zei Kovac maandag op zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Werder Bremen in de halve finales van de DFB Pokal.

"Ik wil het niet mooier laten lijken dan het is, maar ik ben positief gestemd. Ik zal uiteindelijk pas echt gelukkig zijn als hij weer op het veld staat."

De 35-jarige Robben liep eind november in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (5-1-winst) een dijbeenblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. De ervaren Groninger was meerdere keren dicht bij een rentree, maar hij kreeg net zo vaak weer een terugslag.

Na zijn dijbeenblessure was het een zenuw in een heup die klachten veroorzaakte. Toen hij in maart eindelijk de groepstraining hervatte, kreeg de na dit seizoen vertrekkende Robben last van zijn kuit.

Robben wacht op zijn eerste wedstrijd sinds november. (Foto: ANP)

Bayern speelt nog vier competitieduels

Door zijn vele blessureleed speelde Robben dit seizoen nog maar negen competitiewedstrijden voor Bayern, waarin hij drie keer scoorde. 'Der Rekordmeister' speelt dit seizoen nog vier competitieduels, maar het is nog niet duidelijk of Robben in een van die wedstrijden in actie kan komen.

De 96-voudig international vertrekt na dit seizoen hoe dan ook bij Bayern. Robben, die eerder in zijn loopbaan voor FC Groningen, PSV, Chelsea en Real Madrid speelde, vindt het na tien jaar in München mooi geweest en besloot in december vorig jaar al dat hij zijn aflopende contract niet gaat verlengen.

Robben krijgt in ieder geval nog een afscheidswedstrijd bij Bayern. Datzelfde geldt voor Franck Ribéry, die na dit seizoen eveneens vertrekt bij de 28-voudig kampioen van Duitsland.

Bayern is in het slot van het seizoen nog in de race om de beker te winnen en ligt ook op koers voor de zevende landstitel op rij. De ploeg van Kovac staat aan kop in de Bundesliga met een voorsprong van één punt op naaste belager Borussia Dortmund.

