Technisch directeur Ted van Leeuwen van FC Twente denkt dat zijn club zich komende zomer flink moet versterken om volgend seizoen mee te kunnen doen in de Eredivisie. De Tukkers werden maandag kampioen in de Keuken Kampioen Divisie.

"We moeten aan de bak", zei Van Leeuwen maandag bij FOX Sports nadat Twente de titel had veiliggesteld. "Ik denk dat we pakweg twaalf spelers moeten aantrekken."

"Die staan nog niet klaar omdat we eerst zekerheid wilden hebben in welke competitie we gaan spelen. Iedereen zei dat Twente wel even kampioen zou worden, maar we hebben vandaag gezien hoe moeilijk het was."

Twente kwam maandag in De Grolsch Veste niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Jong AZ. De ploeg van coach Marino Pusic pakte alsnog de titel doordat concurrent Sparta Rotterdam met 2-0 verloor bij Jong PSV.

Van Leeuwen realiseert zich dat hij over beperkte financiële middelen beschikt voor versterkingen. "Het potje om spelers halen is klein, maar misschien verkopen we nog een speler. Ik kan me voorstellen dat er belangstelling is voor bijvoorbeeld Aitor Cantalapiedra."

'De druk is groter dan bij Ajax of PSV'

De 67-jarige directeur was vooral opgelucht met de promotie. "De opluchting is gigantisch", liet hij weten. "Ik durf te zeggen dat de druk groter is dan bij Ajax of PSV. Dit is een club van de regio. De doelen die je stelt voel je als je door de straten loopt. Daarom moesten we ook kampioen worden."

Wel baalde Van Leeuwen van het spel van Twente tijdens dit seizoen. "Ik ben deels blij. De terugkeer naar de Eredivisie is gelukt, maar niet met oogstrelend voetbal. Dat vind ik toch een beetje jammer."

"Het is een heel moeizaam proces geweest in alle opzichten, dus het is moeilijk om daar een verwachting op los te laten. Maar de estheticus in mij verwacht altijd iets meer, al leek het me nogal evident dat we resultaatvoetbal moesten spelen."

Met dat resultaatvoetbal nam Twente de koppositie kort na de winterstop over van FC Den Bosch en wonnen de Tukkers twaalf van hun laatste zestien wedstrijden.

