Ralf Seuntjens is maandag door VVV om disciplinaire redenen uit de selectie gezet. De aanvallende middenvelder maakt daarom geen deel uit van de selectie voor de uitwedstrijd van dinsdag tegen sc Heerenveen.

"De club heeft het besluit moeten nemen omdat de kernwaarden van VVV, saamhorigheid en respect, in het geding waren", meldt VVV op de website.

De dertigjarige Seuntjens speelde dit seizoen 24 competitieduels en scoorde daarin twee keer. Het is nog onduidelijk of hij de laatste twee wedstrijden van dit seizoen wel weer tot de selectie van VVV zal behoren.

"Later in de week wordt de ontstane situatie opnieuw bekeken", aldus de Limburgse club. "VVV wil de competitie op een gepaste manier afsluiten en daarbij is het van groot belang dat alle gezichten dezelfde kant op staan."

VVV-Venlo viert de 4-1-thuiszege op De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

Seuntjens maakte eerder bekend dat hij VVV verlaat

Seuntjens liet anderhalve week geleden weten dat hij VVV na dit seizoen verlaat. De Venlonaren deden de Brabander meerdere malen een voorstel om zijn contract te verlengen, maar hij ging daar niet op in.

Kort voordat Seuntjens bekendmaakte dat hij vertrekt uit Venlo, werd hij door trainer Maurice Steijn buiten de basis gehouden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (0-3). "Er is vooraf door de trainer niet gecommuniceerd waarom ik gepasseerd ben, dat had best gekund", zei hij destijds.

VVV verzekerde zich afgelopen weekend officieel van handhaving in de Eredivisie. De ploeg van Steijn staat elfde en kan zich alleen in theorie nog plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie