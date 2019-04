Bij FC Twente-coach Marino Pusic overheerst de trots na het veroveren van de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Hierdoor keert de Enschedese club na een jaar terug in de Eredivisie.

"Kampioen worden is niet eenvoudig, zeker niet onder deze omstandigheden", zei Pusic bij FOX Sports na het 0-0-gelijkspel tegen Jong AZ. "Het voortbestaan van de club hing van ons af. Ik ben bijzonder trots op mijn jongens."

Twente kende een moeizame start van het seizoen en werd regelmatig bekritiseerd voor het teleurstellende spel. Na de winterstop namen de Tukkers de koppositie over en wonnen ze twaalf van hun zestien wedstrijden.

"Het is een enorme ontlading. We moesten van heel ver komen", stelde Pusic. "We hebben ons teruggeknokt in de competitie en na de winterstop gedomineerd. Het was een waanzinnig moeilijke competitie."

"Aan het begin van het seizoen moesten we wel uit een ander vaatje tappen. Het is heel belangrijk voor de club, de fans en deze regio. Iedereen leeft heel erg mee."

Onduidelijkheid over langer verblijf Pusic

Tegen Jong AZ kwam Twente weliswaar niet verder dan een gelijkspel, maar de formatie van Pusic verzekerde zich van de titel doordat concurrent Sparta Rotterdam met 2-0 verloor bij Jong PSV.

Ondanks het resultaat was Pusic toch tevreden over het spel van zijn ploeg. "Vandaag hebben we er alles aan gedaan, maar het lukte niet. De kansen waren er wel."

Pusic werd vorig jaar interim-coach van Twente na het ontslag van Gertjan Verbeek. Ondanks de degradatie met zijn ploeg uit de Eredivisie kreeg hij medio juni een vaste aanstelling als hoofdtrainer. Het is nog onduidelijk of de in Bosnië-Herzegovina opgegroeide Kroaat ook volgend seizoen coach is van de Enschedeërs.

"Volgens mijn contract wel", aldus Pusic. "Maar dat moet je aan de verantwoordelijken binnen de club vragen. Er wordt over gepraat, ik hoor het wel. Vandaag vier ik feest. Wat morgen brengt, zien we dan wel."

