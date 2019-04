Het doet Wout Brama veel dat hij zich maandag met FC Twente verzekerde van het kampioenschap in de Eerste Divisie, waardoor de club na een jaar weer terug is in de Eredivisie.

Clubicoon Brama was er ook bij toen Twente in 2010 kampioen van de Eredivisie werd. Hij maakte de sportieve én financiële malaise van de club vooral van afstand mee en keerde er vorig jaar zomer terug.

"Dit voelt toch anders dan de titel in 2010. De club hing aan een zijden draadje en die druk voelden we wel. Als we geen kampioen zouden worden, was het gedaan met FC Twente. Echt super dat we vandaag de titel pakken", aldus een geëmotioneerde Brama bij FOX Sports.

"Dit was de missie die we hadden en die is geslaagd. Als je dit in augustus had gezegd, had ik je voor gek verklaard. We hadden geen volwaardige selectie."

Brama beaamde dat Twente in het kampioensduel met Jong AZ (0-0) matig voor de dag kwam. De ploeg van coach Marino Pusic pakte alsnog de titel doordat concurrent Sparta Rotterdam met 2-0 bij Jong PSV verloor.

"De eerste helft was moeizaam. In de tweede helft ging het beter en ondertussen hoorden we natuurlijk de tussenstand bij Jong Sparta. We merkten het aan het publiek, dat ging los bij de 1-0."

Aanvoerder Bijen: 'Hebben het verdiend'

Verdediger Peet Bijen was eveneens dolgelukkig met het kampioenschap. De verdediger kreeg misschien nog wel de grootste kans van de wedstrijd tegen Jong AZ, maar hij kopte voorlangs.

"Ik baal er zo van dat ik niet gescoord heb, haha. Ik ga gewoon om negen uur naar bed vanavond", grapte hij. "Nee, zonder gekheid: dit is fantastisch. We hebben het verdiend. Nu gaan we lekker een feestje bouwen. Dat moet zeker gaan lukken."

Het is na de landstitel in 2010 de tweede keer dat FC Twente, dat zowel sportief als financieel zware tijden achter de rug heeft, een kampioenschap viert. Alleen DWS, Sparta en AZ presteerden het om in zowel de Eredivisie als Eerste Divisie kampioen te worden.

