FC Twente is maandag ondanks een 0-0-gelijkspel tegen Jong AZ kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie. De Enschedeërs zagen concurrent Sparta Rotterdam met 2-0 verliezen bij Jong PSV en keren na een jaar terug in de Eredivisie.

Twente was bij winst in de eigen Grolsch Veste zeker van het kampioenschap, maar de ploeg van coach Marino Pusic kwam matig voor de dag. Goals van Zakaria Aboukhlal en Mauro Júnior bij Jong PSV-Sparta (2-0) brachten Twente alsnog de titel.

Het is na de landstitel in 2010 de tweede keer dat FC Twente, dat zowel sportief als financieel zware tijden achter de rug heeft, een kampioenschap viert. Alleen DWS, Sparta en AZ presteerden het om in zowel de Eredivisie als Eerste Divisie kampioen te worden.

Bovendien is het de tweede keer dat de Enschedese club na degradatie uit de Eredivisie direct terugkeert op het hoogste niveau. Dat gebeurde ook in 1984, toen de Enschedeërs tweede werden in de Eerste Divisie.

FC Twente, dat nu acht punten losstaat van Sparta, speelt dit seizoen nog uit tegen Jong Ajax (datum onbekend) en NEC en in eigen huis tegen SC Cambuur. Voor Sparta staan nog twee duels op het programma.

Twente stelt teleur in kampioensduel

Twente had het maandag vanaf het begin niet makkelijk tegen Jong AZ in de eigen Grolsch Veste. De Enschedeërs kregen wel kansen, maar zagen de beloftenploeg uit Alkmaar af en toe ook gevaarlijk doorbreken.

Voor rust doken Rafik Zekhnini, Jari Oosterwijk en Aitor Cantalapiedra namens Twente gevaarlijk op voor het doel van Jong AZ-keeper Joey Roggeveen, maar ze hadden alle drie geen succes in de afronding.

Wie dacht dat Jong AZ kanonnenvoer zou zijn in het kampioensduel van FC Twente had het mis, want de bezoekers deden heel goed mee en bezorgden het publiek in Enschede soms angstige momenten. Voor rust hadden Tijjani Reijnders en Jaime Jacobs kunnen scoren.

De supporters van FC Twente hadden een mooie sfeeractie voorbereid voor het kampioensduel. (Foto: Pro Shots)

Jong PSV helpt Twente

In de tweede helft was het spelbeeld niet veel anders. Het slordige Twente bleef op zoek naar het bevrijdende doelpunt, maar het bleef achterin oppassen tegen het strijdbare Jong AZ.

Na ruim een uur werd er eindelijk gejuicht in De Grolsch Veste, maar dat was niet vanwege een doelpunt van de thuisploeg. Het publiek kreeg namelijk door dat concurrent Sparta op achterstand stond bij Jong PSV, waardoor de landstitel virtueel alsnog een feit was.

Het feest was compleet toen doorkwam dat Sparta in Eindhoven met 2-0 achterstond en bovendien met tien man verder moest door een rode kaart voor Dirk Abels (twee keer geel). Na het laatste fluitsignaal in Enschede barstte het kampioensfeest los.

