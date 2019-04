Georginio Wijnaldum bestrijdt dat zijn uitbundige manier van juichen zondag te maken had met het feit dat hij de laatste weken iets minder aan spelen toekwam bij Liverpool. De middenvelder stond zondag weer in de basis en opende de score tegen Cardiff City.

"De mensen in Nederland maken er iets van. Ik ben niet bang voor mijn plekje en heb vrijwel heel het seizoen gespeeld. Ik had ook wat last van mijn rug en knie", aldus Wijnaldum bij Ziggo Sport.

De 55-voudig international van Oranje bleef eerder deze maand vrij verrassend aan de kant tijdens het heenduel met FC Porto in de kwartfinales van de Champions League en begon ook tegen Chelsea op de bank.

Op bezoek bij Cardiff (0-2) opende Wijnaldum tien minuten na rust met een fraai doelpunt de score, zijn derde goal van het seizoen. James Milner stelde de overwinning in de slotfase van Liverpool veilig door een strafschop te benutten.

Liverpool blijft daarmee nog altijd volop in de race voor de eerste landstitel sinds 1990. De voorsprong op concurrent Manchester City is twee punten, al hebben 'The Citizens' nog een wedstrijd tegoed.

Georginio Wijnaldum (uiterst rechts) schiet fraai raak in het uitduel met Cardiff City. (Foto: Pro Shots)

'Je kon opluchting zien bij doelpunten'

Liverpool was in Cardiff de bovenliggende partij, maar de ploeg van manager Jürgen Klopp ging slordig om met de kansen. De 28-jarige Wijnaldum beaamde dat het moeilijk was om geduldig te blijven.

"Vooral omdat we in de eerste helft niet scoorden. Toch vond ik dat we vrij rustig bleven en in de tweede helft maakten we het af. Je kon bij de goals zien dat er toch wel sprake van opluchting was", zei de oud-speler van Feyenoord en PSV.

De middenvelder vierde in 2015 als speler van PSV zijn laatste landstitel. "Het wordt zeker tijd voor een kampioenschap en dan vooral voor Liverpool. Het is zo lang geleden en een club als Liverpool moet gedurende de jaren meer kampioenschappen binnenhalen. We doen hard ons best."

Georginio Wijnaldum viert zijn doelpunt in Cardiff met ploeg- en landgenoot Virgil van Dijk. (Foto: Pro Shots)

'Terecht als Van Dijk Speler van het Jaar wordt'

Zaterdag werd bekend dat Wijnaldums ploeggenoot Virgil van Dijk is genomineerd voor de titel Speler van het Jaar in de Premier League. Wijnaldum vindt dat de Nederlander de prijs verdient.

"Dat zou terecht zijn. Het is mooi dat hij genomineerd is, maar ik denk dat hij dit seizoen de meest constante was van iedereen", aldus de geboren Rotterdammer.

Van Dijk zelf zei na de overwinning met Liverpool in Cardiff "hartstikke trots" te zijn op zijn nominatie. "Het is de grootste eer die je kunt krijgen, want er is gestemd door mijn collega's."

Liverpool speelt in de Premier League nog tegen Huddersfield Town (thuis), Newcastle United (uit) en Wolverhampton Wanderers (thuis). Bovendien wacht Wijnaldum en Van Dijk een tweeluik met FC Barcelona in de halve finales van de Champions League.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League