Trainer Ruud Brood beseft dat NAC Breda in de laatste Eredivisie-duels van het seizoen vooral mentaal sterk zal moeten zijn. Zijn ploeg verloor zondag met 2-1 bij Fortuna Sittard en lijkt op degradatie af te stevenen.

"Mijn psychologische skills hebben we zeker nodig, dat was in de rust al zo. En niet alleen ik, maar ook de staf en spelers", zei Brood na de nederlaag in het Fortuna Sittard Stadion voor de camera van FOX Sports.

"We moeten erin blijven geloven en dat doen we ook wel. Dat heb je in de tweede helft kunnen zien, alleen dan gaat het ook om een bepaalde kwaliteit en rust."

De 56-jarige Brood, die een maand geleden de opgestapte Mitchell van der Gaag opvolgde, baalt ervan dat NAC pas bij een achterstand in de slotfase overtuigender ging voetballen. Dat was in de vorige speelronde tegen FC Emmen (1-1) ook al zo.

"Dat wil ik vanaf minuut één zien. Dat we aan de bal wat beter zijn en niet dat we de eerste de beste bal inleveren. Ook al sta je dan verdedigend goed georganiseerd, je wil ook naar voren spelen en kansen creëren."

Trainer Ruud Brood langs de lijn in het Fortuna Sittard Stadion. (Foto: Pro Shots)

'We moeten nu eerst repareren'

Met nog drie speelrondes te gaan heeft NAC als hekkensluiter een achterstand van vier punten op nummer zeventien De Graafschap. Brood beseft dat hij zijn spelers nu eerst mentaal én fysiek moet klaarstomen voor de cruciale eindfase van het seizoen.

"We moeten nu eerst repareren. In de rust waren er al de nodige klachten en moest Erik Palmer-Brown eraf. We moeten nu trachten de jongens zo goed mogelijk voor te bereiden", aldus de coach.

"In de eindfase konden we ineens wél voor de gelijkmaker gaan. Er zit dus nog iets dat er zeker uit moet, en dat is met name meegaan in bepaalde duels. Dat laten we na."

NAC speelt nog achtereenvolgens thuis tegen Feyenoord (woensdag), uit tegen sc Heerenveen (12 mei) en thuis tegen PEC Zwolle (15 mei).

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie