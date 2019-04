Manager Ole Gunnar Solskjaer voelt zich schuldig tegenover de supporters van Manchester United na de kansloze nederlaag van zondag bij Everton. 'The Red Devils' gingen in Liverpool met 4-0 onderuit.

"Alles ging fout. We gaven niet thuis en zijn op alle vlakken aan de kant gezet. We kunnen ons niet verstoppen, we waren gewoon niet goed genoeg. Dit was United-onwaardig", aldus Solskjaer.

"We moeten onze excuses aanbieden aan de fans. Zij waren de enigen die in vorm waren. Ik heb me verontschuldigd, want zij waren wél geweldig, zoals altijd. Wij moeten ons realiseren dat alleen talent niet voldoende is."

Na de wedstrijd bood de 46-jarige Solskjaer de meegereisde supporters op Goodison Park in woord en gebaar al excuses aan. United verloor door treffers van Richarlison, Gylfi Sigurdsson (voor rust), Lucas Digne en Theo Walcott (na rust).

United deed zeer slechte zaken in de strijd om een Champions League-ticket, want bij een overwinning had de twintigvoudig landskampioen de vierde plaats overgenomen van Arsenal, dat thuis met 2-3 van Crystal Palace verloor.

Ook Paul Pogba (rechts) weet het even niet meer tijdens Everton-Manchester United. (Foto: Pro Shots)

'Tegen City ultieme kans op revanche'

United krijgt woensdag al de kans op eerherstel, wanneer de stadsderby tegen kampioenskandidaat Manchester City op het programma staat op Old Trafford. Solskjaer is gebrand op een goed resultaat.

"We staan nu zesde en zijn daarmee ver verwijderd van waar we willen zijn. We krijgen nu de ultieme kans om iedereen tegen City te laten zien waar we voor staan", aldus de Noor, die eind vorige maand definitief werd aangesteld als United-manager na een succesvolle periode als interim-coach.

"We hebben veel werk te doen en zullen dat ook doen, want we hebben dit eerder meegemaakt. We moeten onze rug rechten en dan zal het lukken."

De achterstand van United op nummer vier Arsenal is twee punten met nog vier duels te gaan. De Engelse top vier plaatst zich voor de Champions League. Het duel met stadgenoot City begint woensdag om 21.00 uur.

