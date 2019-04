PSV-trainer Mark van Bommel bespeurt onzekerheid bij de spelers van Ajax in de titelrace. De Eindhovenaren hielden zondag met een 3-1-overwinning op ADO Den Haag de aansluiting bij de koploper.

"Het is mooi dat ze na een gewonnen wedstrijd over ons praten. Dat betekent dat ze er niet 100 procent zeker van zijn", zei Van Bommel tegen FOX Sports. Daarmee doelde de trainer op de reacties van de Ajax-spelers na de 0-1-zege op FC Groningen van zaterdag.

Een dag na de zwaarbevochten zege van de Amsterdammers boekte PSV een enigszins moeizame thuiszege op ADO. De ploeg van Van Bommel domineerde vrijwel de volledige wedstrijd, maar tien minuten voor tijd stond het slechts 1-0 door een treffer van Denzel Dumfries.

In de slotfase stelden Luuk de Jong en Donyell Malen de zege veilig, al scoorde Tomas Necid tussendoor nog tegen voor ADO.

PSV heeft met nog drie duels te spelen evenveel punten als Ajax, maar de Amsterdammers hebben een veel beter doelsaldo (+79 om +68). Desondanks is Van Bommel vol goede moed. "Als we de komende drie wedstrijden winnen, dan zijn we normaal gesproken kampioen", denkt de trainer.

Malen had een basisplaats en scoorde (Foto: Pro Shots)

'Luuk de Jong mag van mij nooit meer weg bij PSV'

Van Bommel had lovende woorden voor De Jong, die zijn 27e treffer van het seizoen maakte. "Hij mag van mij nooit meer weg bij PSV. Met het hoofd is hij van uitzonderlijk niveau."

De huidige topscorer van de Eredivisie maakte nooit eerder zoveel goals in één jaar. Ook tegen ADO was hij weer trefzeker met een kopbal. "Het afwerken met het hoofd lijkt bij hem wel op schoten. Die kopballen zijn zó hard en zó precies", complimenteerde Van Bommel zijn aanvoerder.

"Het ziet er bij hem niet altijd heel mooi uit, maar het is wel superfunctioneel. Hij is ook intelligent en weet precies hoe hij tussen de linies moet lopen."

De Jong juicht na zijn treffer tegen ADO. (Foto: Pro Shots)

De Jong vindt zege belangrijker dan treffers

De Jong speelde voor het eerst dit seizoen vanaf de aftrap als aanvallende middenvelder. Als aanspeelpunt moest hij hoge ballen koppen naar de snelle aanvallers Hirving Lozano, Steven Bergwijn en Malen, maar hij scoorde dus zelf ook.

"Natuurlijk hou je bij hoeveel goals je hebt en 27 is een persoonlijk record", besefte De Jong. "Maar de drie punten zijn het belangrijkst."

"Het zou mooi zijn om er dit seizoen dertig te maken, Mateja Kezman is de laatste die dat deed bij PSV. Maar er is maar één ding echt belangrijk en dat is het kampioenschap."

Net als Van Bommel houdt De Jong na de zege op ADO hoop op titelprolongatie. "Ajax moet alles winnen en wij ook. Het verschil in doelsaldo is onoverbrugbaar, dus we moeten hopen op een misser van hen."

