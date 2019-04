Paris Saint-Germain is zondag kampioen geworden van Frankrijk door een misstap van concurrent Lille OSC. Borussia Dortmund blijft in Duitsland in het spoor van koploper Bayern München en in Spanje won Real Madrid dankzij een hattrick van Karim Benzema van Athletic Bilbao.

Lille kwam op bezoek bij Toulouse niet verder dan een 0-0-gelijkspel, waardoor de ploeg uit Noord-Frankrijk met nog vijf duels een onoverbrugbare achterstand van zestien punten heeft op PSG.

De club uit de hoofdstad won dit seizoen 26 van de 32 wedstrijden in de Ligue 1 en koerste al lange tijd onbedreigd op de landstitel af. Het is voor de zesde keer in zeven jaar dat PSG kampioen is.

In totaal staat PSG, dat in 1970 werd opgericht, nu op acht landstitels. De ploeg van trainer Thomas Tuchel kan het kampioenschap zondag al vieren, want om 21.00 uur begint de wedstrijd in het Parc des Princes tegen AS Monaco.

Volgende week zaterdag kan PSG ook de beker veroveren. In de finale van de Coupe de France speelt de ploeg tegen Stade Rennes.

In de Coupe de la Ligue, het tweede bekertoernooi van Frankrijk, werd de club van de steenrijke eigenaar Nassr Al-Khelaifi in januari uitgeschakeld door Guingamp.

De Qatarees hoopte dat zijn club dit seizoen voor het eerst de Champions League zou winnen, maar PSG werd al in de achtste finales uitgeschakeld door Manchester United.

Borussia Dortmund viert een van de vier treffers tegen Freiburg. (Foto: Pro Shots)

Dortmund blijft met zege in spoor Bayern

In Duitsland blijft Borussia Dortmund kansrijk in de titelrace met koploper Bayern München. De huidige nummer twee won met 4-0 bij middenmoter SC Freiburg.

Daardoor blijft het verschil met Bayern één punt, met nog vier speelronden te gaan. De titelhouder behaalde zaterdag een benauwde thuiszege op Werder Bremen (1-0).

Marco Reus was in Freiburg van grote waarde voor Dortmund. De aanvoerder zorgde voor de derde treffers en bracht tevens twee assists op zijn naam. De andere treffers van de bezoekers kwamen op naam van Jadon Sancho, Mario Götze en Paco Alcácer (strafschop).

Borussia treedt komend weekeinde op eigen veld in de 'Kohlenpott'-derby aan tegen laagvlieger FC Schalke 04. Bayern München speelt woensdag in de halve finales van de Duitse beker opnieuw tegen Werder Bremen. Daarna wacht degradatiekandidaat FC Nürnberg in de Bundesliga.

Karim Benzema maakte een hattrick voor Real Madrid. (Foto: Pro Shots)

Hattrick Benzema bij Real Madrid, dure nederlaag Sevilla

In La Liga boekte Real Madrid een 3-0-zege op Athletic Bilbao. Benzema maakte na rust alle treffers.

'De Koninklijke' schiet weinig op met de zege, want de nummer drie heeft nog altijd een ruime achterstand op FC Barcelona (dertien punten) en Atlético Madrid (vier). Bilbao staat op de zevende plek, wat aan het einde van het seizoen een plek in de Europa League oplevert.

Sevilla leed een dure nederlaag in de strijd om het vierde Champions League-ticket. De ploeg met invaller Quincy Promes ging met 3-0 onderuit tegen Getafe, dat de vierde plek overneemt van Sevilla. Met nog vijf duels te gaan staat Getafe twee punten voor op de concurrent.

Het werd een pittige wedstrijd tussen beide subtoppers. Sevilla kreeg in de eerste helft in een tijdsbestek van tien minuten vijf gele kaarten. Jaime Mata opende vervolgens de score uit een strafschop.

Kort voor rust kreeg Sergio Escudero van Sevilla zijn tweede gele kaart. Met een man meer liep Getafe uit naar 3-0, dankzij twee treffers van Jorge Molina. Ook de thuisploeg beëindigde de wedstrijd met tien man, na rood voor Djene Dakonam.