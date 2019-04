Georginio Wijnaldum heeft Liverpool zondag met een doelpunt aan een 0-2-zege op Cardiff City en de koppositie geholpen. Eerder op de dag liep Manchester United tegen een stevige nederlaag aan bij Everton: 4-0.

In Wales had Liverpool het behoorlijk lastig om de score te openen tegen Cardiff City. Zo gingen schoten van Roberto Firmino en Sadio Mané net over en redde Neil Etheridge knap op een kopbal van Firmino.

Na een klein uur spelen tekende Wijnaldum wel voor de bevrijdende openingstreffer. De Oranje-international schoot fraai raak uit een hoekschop van Trent Alexander-Arnold en maakte zijn derde competitiedoelpunt van het seizoen.

Jordan Henderson kreeg even later een flinke kans op de 0-2, maar de middenvelder schoot net over. Negen minuten voor tijd zorgde James Milner uit een penalty wel voor de beslissing na een overtreding van Sean Morrison op Mohamed Salah.

Wijnaldum en Virgil van Dijk speelden beiden de hele wedstrijd bij Liverpool. Van Dijk werd zaterdag genomineerd voor de titel Speler van het Jaar in de Premier League.

Door de overwinning neemt de koppositie weer over van Manchester City, dat zaterdag de topper tegen Tottenham Hotspur met 1-0 won. Het verschil tussen de twee ploegen is twee punten, maar City heeft wel een duel meer gespeeld.

Paul Pogba baalt stevig van het verlies van Manchester United bij Everton. (Foto: Pro Shots)

Manchester United lijdt grootste nederlaag in 2,5 jaar

Op Goodison Park opende Richarlison namens Everton de score tegen Manchester United. De Braziliaan vond na een klein kwartier met een halve omhaal het net, nadat Dominic Calvert-Lewin een verre ingooi van Lucas Digne met het hoofd verlengde.

Na een klein half uur verdubbelde Gylfi Sigurdsson de marge met een afstandsschot. Digne maakte er vroeg in de tweede helft 3-0 van met een fraai schot van net buiten de zestien en Theo Walcott bepaalde even later uit een counter de eindstand op 4-0.

Het 4-0-verlies is de grootste nederlaag van United in 2,5 jaar. De twintigvoudig landskampioen verloor op 23 oktober 2016 op bezoek bij Chelsea eveneens met 4-0. Bovendien verloren de 'Red Devils' voor het eerst sinds 1996 drie uitwedstrijden op rij.

Door de nederlaag bij Everton blijft United zesde op de ranglijst. De achterstand op nummer vijf Chelsea bedraagt twee punten. De 'Blues' spelen maandag nog thuis tegen Burnley, maar hebben momenteel evenveel duels gespeeld als de nummer zes. Everton staat zevende met liefst vijftien punten minder dan United.

Vreugde bij Everton na de 4-0 van Theo Walcott. (Foto: Pro Shots)

