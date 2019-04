Hekkensluiter NAC Breda heeft de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard zondag met 2-1 verloren, waardoor de ploeg van trainer Ruud Brood degradatie bijna niet meer kan ontlopen. Excelsior, dat ook strijdt tegen degradatie, pakte op de valreep een punt tegen Willem II: 1-1.

Beide doelpunten van Fortuna werden in Sittard gemaakt door Mark Diemers. De middenvelder benutte kort voor rust een strafschop en scoorde in de slotfase met een fraai afstandsschot. In blessuretijd deed Mitchell te Vrede nog wat terug namens NAC.

Door het verlies zal NAC zal in de laatste drie duels minimaal vijf punten moeten pakken om rechtstreekse degradatie te voorkomen. De club uit Breda staat vier punten achter op De Graafschap, dat een beter doelsaldo heeft.

Fortuna klimt dankzij de thuiszege naar de veertiende plek. De Limburgers hebben zeven punten voorsprong op nummer zestien Excelsior en zijn daarmee vrijwel zeker van handhaving.

Mitchell te Vreugde bij Fortuna, dat zo goed als zeker is van handhaving. (Foto: Pro Shots)

NAC mist kansen op gelijkmaker

Fortuna tegen NAC kende een matige eerste helft met de strafschop in de 38e minuut een spaarzaam hoogtepunt. Erik Palmer-Brown tikte de dribbelende Lazaros Lamprou onhandig aan, waarna arbiter Pol van Boekel terecht naar de stip wees. Diemers schoot hard en hoog raak (1-0).

Na rust moest NAC op jacht naar de gelijkmaker, maar het duurde lang voordat de Brabanders gevaarlijk werden.

In de 71e minuut kreeg NAC eindelijk een kans, toen Giovanni Korte aan de buitenspelval ontsnapte. De aanvaller ging alleen op doelman Alexei Koselev af, maar zag zijn inzet gekeerd. Bij de rebound ging Korte onderuit in duel met verdediger Branislav Ninaj, maar tot onvrede van NAC zag Van Boekel hier geen strafschop in.

Enkele minuten later had Koselev een prachtige redding in huis op een harde inzet van Ramon Pascal Lundqvist.

In de tachtigste minuut viel de beslissing. Diemers kon van 18 meter uithalen en passeerde doelman Benjamin van Leer met een fraai schot. In blessuretijd schoot Te Vrede nog raak vanaf de rand van het strafschopgebied, maar dat kwam te laat voor NAC.

Mounir el Hamdaoui schiet in blessuretijd de gelijkmaker binnen. (Foto: Pro Shots)

El Hamdaoui bezorgt Excelsior punt in blessuretijd

Willem II kwam zondag tegen Excelsior al vroeg op voorsprong via Renato Tapia, waarna Mounir el Hamdaoui in de derde minuut van de extra tijd voor de gelijkmaker zorgde.

De Tilburgers blijven door het gelijkspel achtste in de Eredivisie met drie punten achterstand op Vitesse en FC Utrecht. De nummers vier tot en met zeven nemen deel aan de play-offs om Europees voetbal.

Willem II kan ook via het TOTO KNVB-bekertoernooi Europees voetbal halen. Op 5 mei speelt de ploeg van trainer Adrie Koster de finale tegen Ajax en bij winst pakt het een ticket voor de voorrondes van de Europa League.

Excelsior veroverde zondag voor het eerst sinds eind februari een punt. Onder de inmiddels opgestapte Adrie Poldervaart en zijn opvolger Ricardo Moniz verloor de degradatiekandidaat zeven keer op rij.

Met 27 punten uit 31 duels houden de Kralingers alleen NAC Breda (23 punten) en De Graafschap (26 punten) onder zich.

Excelsior-coach Ricardo Moniz spreekt zijn spelers toe tijdens een drinkpauze. (Foto: Pro Shots)

Tapia scoort met fraai afstandsschot

De eerste treffer van de wedstrijd viel zondag al in de zestiende minuut. Feyenoord-huurling Tapia haalde van 25 meter uit en zette Willem II zo fraai op een 0-1-voorsprong in het Van Donge & De Roo Stadion.

Excelsior kreeg enkele grote kansen op de gelijkmaker, maar Ali Messaoud en Marcus Edwards faalden in de afronding. In de slotfase gaf scheidsrechter Allard Lindhout een penalty aan Willem II na hands van Hervé Matthys, maar na het bekijken van de beelden draaide hij die beslissing terug.

Dat kwam Willem II enkele minuten later duur te staan, toen El Hamdaoui aan de aandacht van de defensie ontsnapte en Willem II-doelman Michael Woud van dichtbij passeerde. Het was voor de 34-jarige spits zijn derde treffer van het seizoen.

Vreugde bij Mounir el Hamdaoui na zijn 1-1 in blessuretijd. (Foto: Pro Shots)

