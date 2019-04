FC Groningen is in onderhandeling met FC Barcelona over de transfer van Ludovit Reis. De achttienjarige middenvelder wordt al enkele weken in verband gebracht met een transfer naar de Spaanse topclub.

"We werden eerst benaderd door een tussenpersoon, zo gaat dat vaker", zei algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen zondag bij FOX Sports-programma De Tafel van Kees.

"Ze zijn langs geweest, onder aanvoering van José Bakero (hoofd jeugdopleiding, red.). Daar hebben we heel serieus mee gesproken, inmiddels is er ook een tweede gesprek geweest", aldus Nijland.

Naar verluidt vraagt Groningen 6 miljoen euro en zou Barcelona 4 miljoen willen betalen. "We zijn er nog niet uit, maar we houden er bij Groningen toch serieus rekening mee dat Reis vertrekt naar Barcelona", gaf Nijland aan. "We gaan proberen het maximale eruit te halen."

Algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

'Hier mag Groningen hartstikke trots op zijn'

Na Ajax-speler Frenkie de Jong wordt Reis waarschijnlijk de tweede middenvelder die komende zomer de overstap maakt van de Eredivisie naar Barcelona. Reis groeide op in Hoofddorp als kind van Slowaakse ouders.

Hij debuteerde in oktober 2017 in de Eredivisie en heeft inmiddels 43 competitieduels (twee doelpunten) voor FC Groningen achter zijn naam staan. Het contract van de international van Oranje onder 19 loopt nog tot de zomer van 2021.

"De insteek is dat hij in eerste instantie gehaald wordt voor Barcelona B", vertelde Nijland. "Er is hem een heel duidelijk opleidingstraject voorgespiegeld. Ik heb begrepen dat hij in de voorbereiding mee mag trainen bij de eerste selectie."

Nijland, die aan het eind van dit seizoen na 23 jaar vertrekt bij FC Groningen, vindt het heel mooi dat een jonge speler van zijn club waarschijnlijk de overstap naar Barcelona maakt.

"Hier mogen we hartstikke trots op zijn. We hebben meer grote spelers opgeleid. Drie voormalige spelers van Groningen behoren tot de top tien van de wereld", doelt hij op Luis Suárez, Virgil van Dijk en Arjen Robben.