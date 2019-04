Scheidsrechter Dennis Higler is tevreden met de beslissingen die hij nam in het duel tussen FC Groningen en Ajax (0-1) van zaterdag. De arbiter had een belangrijke rol bij drie belangrijke momenten in de wedstrijd, waaronder een mogelijke handsbal van Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico in het strafschopgebied.

Higler keurde de openingstreffer van Klaas-Jan Huntelaar goed, ondanks protesten van Groningen-spelers die beweerden dat de Ajax-spits een overtreding beging op Groningen-verdediger Tim Handwerker.

"Ik vind het een geldig doelpunt", aldus Higler tegen FOX Sports. "Ze komen in een fysiek duel terecht. Huntelaar wurmt zich uit dat duel, komt los en maakt een doelpunt."

"Ik vond het logisch dat spelers van Groningen protesteerden. Ik zei dat ze me even de tijd moesten geven om te overleggen met VAR Danny Makkelie. Wij vonden het allebei een geldig doelpunt."

Het tweede belangrijke moment was de tweede gele kaart en dus rood voor Huntelaar, waardoor Ajax in de laatste minuten met tien man verder moest. De spits gebruikte zijn elleboog bij een duel met Groningen-verdediger Samir Memisevic.

"Na het terugzien van de beelden, zou ik dezelfde beslissing nemen. Als hij zijn elleboog echt als wapen gebruikt had, had ik direct rood gegeven. Het was meer een onhandige beweging naar achteren", aldus Higler.

Een bal tegen de arm van Nicolas Tagliafico werd niet beoordeeld als hands. (Foto: Pro Shots)

'Dit was een volledig natuurlijke houding'

De meeste discussie na afloop ging over de handsbal van Ajacied Tagliafico in het eigen strafschopgebied vlak voor het laatste fluitsignaal. Higler en videoscheidsrechter Makkelie vonden het geen penalty.

"De bal stuit half op de borst en raakt ook de bovenarm van Tagliafico. Die is in een natuurlijke houding, dus is het geen strafbaar hands. Makkelie was het daarmee eens. Als de bal tegen de onderarm komt en de arm is veel verder van het lichaam, dan is het veel eerder strafbaar. Dit was een volledig natuurlijke houding. Tagliafico kan zijn arm er niet afhakken", besluit de 33-jarige scheidsrechter.

Door de zege blijft Ajax koploper in de Eredivisie. PSV kan zondag op gelijke hoogte in punten komen door thuis te winnen van ADO Den Haag.

