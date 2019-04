Robin van Persie heeft het aanbod van Feyenoord om een afscheidswedstrijd voor hem te organiseren afgeslagen. De 35-jarige Rotterdammer kiest ervoor om tijdens de laatste competitiewedstrijd voor eigen publiek, op zondag 12 mei tegen ADO Den Haag, afscheid te nemen van de fans.

"Feyenoord heeft me een afscheidswedstrijd aangeboden. Hoewel ik dat een heel mooi gebaar vind, ga ik het niet doen", zei Van Persie na de 2-1-zege op AZ. "Zoiets moet bij je passen."

De topschutter aller tijden van Oranje heeft vrienden, familie, voormalige trainers en tal van andere oude bekenden uitgenodigd voor het duel met ADO in De Kuip. "Eerst die wedstrijd spelen en daarna ergens met z'n allen lekker dineren, dat is het idee."

Omdat de KNVB de voorlaatste speelronde heeft verplaatst naar woensdag 15 mei, om zo Ajax meer rust te geven in het drukke programma met de bekerfinale en de halve finales in de Champions League, is het thuisduel met ADO echter niet meer de laatste wedstrijd van het seizoen. Dat is nu de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard geworden.

"Toen ik het programma er een paar weken geleden bij pakte, dacht ik: mooi, we eindigen thuis tegen ADO. Maar dat is nu veranderd. Ik heb daar een duidelijke mening over, maar die doet er niet toe. Het is toch al besloten", zei Van Persie.

Robin van Persie wordt in de slotfase tegen AZ vervangen door Yassin Ayoub. (Foto: Pro Shots)

'Het was voor ons het maximaal haalbare'

De aanvaller bezorgde Feyenoord met zijn treffer in de 68e minuut de zege op AZ. Daardoor is Feyenoord zo goed als zeker van de derde plaats. "Ik ben blij dat we nu zo goed als zeker derde worden. Want op de play-offs zit niemand hier bij Feyenoord te wachten."

"Dit was voor ons in deze fase het maximaal haalbare", besefte Van Persie, die tegen AZ zes minuten voor tijd werd vervangen door Yassin Ayoub. "Het is eigenlijk geen felicitatie waard."

De 102-voudig international had het in de slotfase tegen de Alkmaarders behoorlijk lastig. "In de laatste fase van de wedstrijd was het weer afzien voor mij", gaf Van Persie toe tegen FOX Sports. "De krampjes en de pijntjes kwamen weer, als ik heel eerlijk ben."

"Dat hoort ook bij topsport. Iedereen rent tussen de 10 en 12 kilometer in een wedstrijd. Dat is gewoon pittig."

Met nog drie speelrondes voor de boeg hebben de Rotterdammers zeven punten voorsprong op AZ. Feyenoord vervolgt de competitie komende woensdag met een uitwedstrijd tegen hekkensluiter NAC Breda. Daarna speelt de ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst nog thuis tegen ADO Den Haag (12 mei) en uit tegen Fortuna Sittard (15 mei).

