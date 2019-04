Klaas-Jan Huntelaar is er blij mee dat hij Ajax zaterdag aan de overwinning hielp tegen FC Groningen (0-1), maar heeft er spijt van dat hij bij het vieren van zijn doelpunt zijn shirt uittrok en later in de wedstrijd rood kreeg.

Arbiter Dennis Higler bestrafte de ervaren spits (35) met geel voor het uittrekken van zijn shirt en gaf hem vlak voor tijd zijn tweede gele kaart na een stevige overtreding op Groningen-verdediger Samir Memisevic.

"Mijn shirt uittrekken was een beetje dom. De blijdschap steeg een beetje naar mijn hoofd. Ik kan me niet herinneren dat ik het vaker heb gedaan en ik doe het ook niet meer denk ik. Dit was een wijze les", zei Huntelaar na de wedstrijd bij FOX Sports.

De 76-voudig international van Oranje was het overigens niet eens met zijn tweede gele kaart. "Ik vond het eigenlijk wel meevallen. Er zijn zoveel duels geweest, dan kun je voor alles wel geel trekken. Ik zag Memisevic komen en ving hem op. Ik vind dat er niet zo veel aan de hand was."

Arbiter Dennis Higler geeft Klaas-Jan Huntelaar twee keer geel en dus rood na zijn overtreding op Samir Memisevic. (Foto: Pro Shots)

'Ook bij doelpunt niet veel aan de hand'

Huntelaar hield de gemoederen in het Hitachi Capital Mobility Stadion flink bezig, want bij FC Groningen vond hem dat de Ajacied een overtreding op verdediger Tim Handwerker beging voordat hij voor 0-1 zorgde.

"Ik vond het geen overtreding. Ik zag de bal omhoog gaan, ik draaide en mijn hand kwam hoger dan die van hem. Er was niet veel aan de hand. Een geldig doelpunt", aldus Huntelaar, die blij was met zijn winnende treffer.

"Het was spannend en een aparte wedstrijd. Ik moest ervoor zorgen dat we scoorden en zouden winnen en uiteindelijk hebben we gelukkig gewonnen."

Door de overwinning in Groningen is de voorsprong van Ajax op concurrent PSV drie punten, maar de Eindhovenaren hebben nog een wedstrijd tegoed. Zondag is ADO Den Haag om 16.45 uur de tegenstander in het Philips Stadion.

