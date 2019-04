Feyenoord heeft zaterdagavond de topper in de Eredivisie tegen AZ met 2-1 gewonnen. De ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst is hierdoor zo goed als zeker van de derde plaats.

Mats Seuntjens bracht AZ in de slotfase van de eerste helft op voorsprong. Kort na rust zorgde Tyrell Malacia voor de gelijkmaker en ruim twintig minuten voor tijd bezorgde Robin van Persie zijn ploeg de winst.

Door de overwinning vergroot nummer drie Feyenoord de voorsprong op nummer vier AZ. Het verschil tussen de twee ploegen is nu zeven punten. De nummer drie plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League.

Feyenoord en AZ wacht beide nog drie wedstrijden in de strijd om de derde plek. De Rotterdammers spelen nog thuis tegen ADO Den Haag (12 mei) en gaan op bezoek bij NAC Breda (woensdag) en Fortuna Sittard (15 mei).

Voor de Alkmaarders staan er nog thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo (dinsdag) en PSV (12 mei) en een uitduel met Excelsior (15 mei) op het programma.

Mats Seuntjens opent in de eerste helft de score voor AZ. (Foto: Pro Shots)

Inzet Van Persie wordt van de lijn gehaald

In de openingsfase van de wedstrijd tastten beide ploegen elkaar af. AZ zette telkens vroeg druk, waardoor Feyenoord moeilijk aan voetballen toekwam. De Alkmaarders slaagden er zelf ook nauwelijks in om gevaar te stichten.

De eerste kans was na een kwartier voor AZ, toen Seuntjens net tekortkwam om een voorzet binnen te tikken. Van Persie was niet veel later dicht bij de openingstreffer van Feyenoord, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door Jonas Svensson.

Naarmate de eerste helft vorderde, werd Feyenoord sterker en dat zorgde ervoor dat Marco Bizot een aantal keren in actie moest komen. De doelman redde op afstandsschoten van Van Persie en Sam Larsson.

Negen minuten voor rust vond AZ wel het net. Een afgemeten voorzet van Adam Maher kwam via Eric Botteghin tegen de heup van Seuntjens aan, waarna de bal het doel inrolde. Feyenoord probeerde zich vervolgens te herpakken, maar dat leverde voor rust geen grote kansen meer op.

Tyrell Malacia tekent met een fraaie uithaal voor de gelijkmaker. (Foto: Pro Shots)

Malacia brengt Feyenoord op prachtige wijze langszij

Vroeg in de tweede helft was het bij de eerste de beste kans wel raak voor Feyenoord. Malacia haalde bij een afvallende bal in één keer uit en schoot de bal schitterend in de rechterhoek. Kort daarna viel Cuco Martina geblesseerd uit en hij werd vervangen door Jeremiah St. Juste.

De thuisploeg raakte hierdoor niet van slag en ging op zoek naar de 2-1. Een schot van Steven Berghuis ging nog net over, maar in de 71e minuut kwam Van Persie wel tot scoren. De spits tikte een voorzet van St. Juste bij de eerste paal binnen.

Feyenoord hield ook daarna het initiatief en speelde de wedstrijd zonder al te veel problemen uit. AZ, waarbij Myron Boadu na lang blessureleed zijn rentree maakte, was niet bij machte om het de Rotterdammers nog lastig te maken.

