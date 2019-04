Cristiano Ronaldo heeft zaterdag het binnenhalen van de landstitel met Juventus duidelijk gemaakt dat hij geen enkele reden ziet om te vertrekken uit Turijn, ook al werd hij dinsdag met de club door Ajax uitgeschakeld in de Champions League.

Ronaldo werd voor dit seizoen aangetrokken om Juventus de felbegeerde Champions League te bezorgen, maar dat is dus niet gelukt. 'De Oude Dame' werd zaterdag kampioen door Fiorentina met 2-1 te verslaan.

"Het was een jaar van succes en we zijn gelukkig. Je kunt niet altijd winnen, hoe graag we dat ook wilden", doelde de 34-jarige Ronaldo na de overwinning op Fiorentina over de uitschakeling tegen Ajax.

"Mijn eerste seizoen was volgens mij zeer goed. Ik heb me uitstekend aangepast en wil hier blijven. Ik geloof dat ik hier nog de Champions League kan winnen. Ik blijf 1.000 procent zeker bij Juventus."

Het kampioenschap met Juventus betekende voor Ronaldo de zesde landstitel in zijn loopbaan. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar vierde eerder drie kampioenschappen met Manchester United (2007, 2008 en 2009) en twee met Real Madrid (2012 en 2017).

Cristiano Ronaldo en zijn ploeggenoten vieren de achtste opeenvolgende landstitel van Juventus. (Foto: Pro Shots)

Allegri spreekt van 'buitengewoon seizoen'

Juventus-coach Massimiliano Allegri wilde ook niet meer te dramatisch doen over de Europese uitschakeling en het vooral hebben over de behaalde landstitel, de achtste op rij en de 35e in de geschiedenis van de club.

"Dit was een buitengewoon seizoen, want we hebben 50 procent van alle beschikbare prijzen gepakt", zei hij. Eerder dit seizoen veroverde Juventus als kampioen ook de Italiaanse Supercup.

"Over het algemeen hebben we niet echt iets op kunnen bouwen, want we hadden veel te maken met blessures en onvoorziene omstandigheden. Er was altijd wel iets. Daarom is dit kampioenschap heel belangrijk."

Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in de Serie A. De 33e speelronde is nog niet voorbij, want zaterdag staat om 20.30 uur Internazionale-AS Roma op het programma en maandag wordt vanaf 19.00 uur Napoli-Atalanta Bergamo gespeeld.

