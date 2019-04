Aanvoerder van Ajax Matthijs de Ligt en trainer Erik ten Hag zijn blij en opgelucht dat Klaas-Jan Huntelaar zaterdag voor de winnende treffer zorgde tegen FC Groningen (0-1). Ze vergeven de invaller zijn rode kaart.

Huntelaar scoorde zo'n twintig minuten voor tijd als invaller en vierde dat door zijn shirt uit te trekken. De ervaren 35-jarige spits kreeg geel en arbiter Dennis Higler gaf hem vlak voor tijd nog een gele kaart na een harde overtreding.

"Het is de ervaring van Klaas-Jan die vandaag het verschil maakt, al maakte hij het ons ook nog even lastig. Maar ik ben vandaag blij met hem", zei de negentienjarige De Ligt na de wedstrijd bij FOX Sports.

"In deze periode gaat het alleen maar om de drie punten. Natuurlijk hebben we uitwedstrijden dikker gewonnen, maar vandaag ben ik hier helemaal blij mee."

Scheidsrechter Dennis Higler geeft Klaas-Jan Huntelaar zijn tweede geel en dus rood na een overtreding op Samir Memisevic. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag: 'Heb Huntelaar eerst geknuffeld'

Ten Hag, die baalde van het moeizame spel van Ajax in Groningen, sprak woorden van gelijke strekking. De coach beaamde wel dat de rode kaart voor Huntelaar onnodig was.

"In eerste instantie deed hij waar hij voor gekomen was, maar dat tweede moet hij niet doen. Ik vond al dat hij niet zijn shirt uit moet trekken, zeker omdat hij zo ervaren is", zei hij.

"Aan de andere kant tekent het hem ook wel weer. Hij was zo blij en had nog zo veel energie. Je zou niet zeggen dat hij 35 jaar is. Daarvoor is hij hier, al ging hij aan het eind wel iets te ver."

Blijdschap overheerste echter bij Ten Hag. "Ik heb hem eerst geknuffeld, want ik ben heel blij met hem. Het doelpunt was een echte 'Huntelaar-goal', met gif. Maar we zijn hem dinsdag tegen Vitesse wel kwijt en dat is minder."

Erik ten Hag viert de overwinning op FC Groningen met de Ajax-spelers. (Foto: Pro Shots)

De Ligt maalt niet om moeizaam spel Ajax

Ajax, dat dinsdag in de kwartfinale van de Champions League nog voor een sensatie zorgde door Juventus uit te schakelen, had het erg moeilijk in het Hitachi Capital Mobility Stadion en leek lange tijd op puntenverlies af te stevenen.

"Groningen had een bepaald strijdplan met lange ballen en daardoor kregen we moeilijk de controle. We kwamen een paar keer goed door, maar zij kregen ook een aantal kansen. We waren niet vast genoeg aan de bal, maar wat maakt het uit?", aldus De Ligt, die het lekker vindt dat de druk nu weer bij PSV ligt.

"Zij zullen ook hebben gezien dat het hartstikke lastig voor ons was. Als je zelf nog moet spelen, is dat niet lekker om te zien, al moeten we ons vooral op onszelf focussen en ervoor zorgen dat dit soort wedstrijden niet te vaak voorkomen."

PSV, dat drie punten minder heeft én over een minder doelsaldo beschikt, speelt zondag om 16.45 uur thuis tegen ADO Den Haag. Na zondag zijn er nog drie speelrondes te gaan in de Eredivisie.

