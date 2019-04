Ajax is zaterdag ternauwernood ongeschonden gebleven in de strijd om de titel in de Eredivisie. Vier dagen na de sensatie in de Champions League tegen Juventus werd FC Groningen nipt met 0-1 geklopt.

Invaller Klaas-Jan Huntelaar zorgde ruim tien minuten voor tijd voor de bevrijdende Amsterdamse treffer in een wedstrijd waarin Ajax het erg moeilijk had.

De spits haalde het einde van de wedstrijd overigens niet, want hij kreeg een gele kaart bij het vieren van zijn doelpunt - hij trok zijn shirt uit - en scheidsrechter Dennis Higler gaf hem vlak voor tijd nogmaals geel bij een stevige overtreding op Samir Memisevic.

Door de overwinning in Groningen is de voorsprong van Ajax op concurrent PSV drie punten, maar de Eindhovenaren hebben nog een wedstrijd tegoed. Zondag is ADO Den Haag om 16.45 uur de tegenstander in het Philips Stadion.

Ajax wacht nog drie wedstrijden in de strijd om de titel in de Eredivisie. De ploeg van coach Erik ten Hag speelt in de laatste weken van het seizoen thuis tegen Vitesse (dinsdag) en FC Utrecht (12 mei) en uit tegen De Graafschap (15 mei).

Klaas-Jan Huntelaar schoot raak in de slotfase. (Foto: Pro Shots)

De Ligt raakt de paal in openingsfase

In de jacht op een nieuwe zege in de titelrace nam Ajax zaterdag het initiatief in Groningen. De Amsterdammers hadden het meeste balbezit en loerden op een gaatje in de defensie van de thuisploeg.

De eerste grote kans was voor Matthijs de Ligt. In tegenstelling tot dinsdag tegen Juventus trof de Ajax-aanvoerder met een kopbal geen doel, maar raakte hij de paal. Ook David Neres dook een paar keer zonder succes op voor het Groningen-doel.

Aan de andere kant moest Ajax ook opletten, want Mike te Wierik en Ludovit Reis waren namens FC Groningen dicht bij een treffer. Nog voor rust zag Ajacied Joël Veltman keeper Sergio Padt redden bij een goede kans.

Ook Frenkie de Jong kende geen makkelijke middag in Groningen. (Foto: Pro Shots)

FC Groningen maakt het Ajax moeilijk

Ajax had het niet makkelijk en mocht vroeg in de tweede helft van geluk spreken dat het niet op achterstand kwam. De ploeg van Ten Hag kwam goed weg bij vrije schietkansen voor Ajax-huurling Kaj Sierhuis (over) en Ritsu Doan (naast).

Het stevig spelende FC Groningen gaf de Champions League-halvefinalist weinig ruimte, waardoor kansen schaars waren voor Ajax. Bij een mogelijkheid tikte Dusan Tadic de bal over en een inzet van Nicolás Tagliafico werd van de lijn gehaald door Deyovaisio Zeefuik.

Ten Hag bracht spitsen Huntelaar en Kasper Dolberg in de hoop de bevrijdende treffer te forceren en dat sorteerde effect. Huntelaar was twintig minuten na zijn entree in een duel sterker dan Tim Handwerker en rondde knap af in de verre hoek.

Ondanks de bevrijdende treffer werd het - mede door de rode kaart voor Huntelaar - een hete slotfase voor Ajax. Groningen ging op zoek naar de gelijkmaker, de Amsterdammers hielden stand en kunnen nu afwachten wat PSV tegen ADO doet.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie