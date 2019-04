FC Emmen heeft in de Eredivisie een zeer belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. De Drentenaren versloegen zaterdagavond op De Oude Meerdijk FC Utrecht met 2-0. In Arnhem boekte Vitesse dankzij een hattrick van Bryan Linssen een 4-1-overwinning op PEC Zwolle.

Michael de Leeuw opende na een half uur de score voor Emmen tegen Utrecht. De aanvaller tikte van dichtbij binnen nadat een hoekschop werd doorgekopt door Keziah Veendorp.

Tien minuten later zorgde Veendorp zelf voor de 2-0. De verdediger kreeg de ruimte om van zo'n 20 meter uit te halen en schoot de bal schitterend in de linkerbovenhoek.

Kjell Scherpen voorkwam in de tweede helft meerdere keren de aansluitingstreffer van Utrecht. Eerst hield hij Gyrano Kerk tot tweemaal toe van scoren af en even later redde hij op een inzet van Cyriel Dessers.

Door de overwinning neemt Emmen de veertiende plek over van Fortuna Sittard, dat zondag nog hekkensluiter NAC Breda ontvangt. De ploeg van coach Dick Lukkien heeft nu zes punten voorsprong op nummer zestien De Graafschap, die later zaterdag op bezoek gaat bij VVV-Venlo.

Utrecht raakt door de nederlaag de vijfde plaats kwijt aan Heracles Almelo, dat vrijdagavond won van sc Heerenveen (2-1). De formatie van trainer Dick Advocaat werd ook gepasseerd door Vitesse en staan nu zevende.

Bryan Linssen was met drie treffers de gevierde man bij Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Linssen leidt tiental Vitesse met hattrick langs PEC

In de GelreDome kwam Vitesse al na negen minuten op voorsprong tegen PEC. Linssen kopte raak uit een hoekschop van Martin Ødegaard. Een kwartier later bracht Lennart Thy de bezoekers met een fraai schot uit de draai langszij.

De Arnhemmers moesten na een klein half uur met tien man verder door een rode kaart voor Alexander Büttner. De linksback kreeg in eerste instantie geel voor een harde overtreding op Youness Namli, maar op advies van de VAR gaf scheidsrechter Björn Kuipers toch rood.

Ondanks de ondertalsituatie zorgde Linssen vlak na rust voor de 2-1. Ook ditmaal was hij met het hoofd trefzeker uit een hoekschop. Mohammed Dauda vergrootte een kwartier voor tijd de marge na een fraai hakje van Thulani Serero en kort daarna voltooide Linssen zijn hattrick met wederom een rake kopbal uit een corner.

Door de overwinning klimt Vitesse naar de zesde plaats. Het elftal van coach Leonid Slutsky verzamelde evenveel punten als Utrecht, maar heeft een beter doelsaldo dan de 'Domstedelingen'.

Voor PEC Zwolle, dat twaalfde staat, wordt het bijzonder lastig om zich nog te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. De nummers vijf tot en met acht plaatsen zich voor die play-offs, tenzij Willem II de bekerfinale tegen Ajax wint.

