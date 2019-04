Feyenoord begint zaterdagavond met Robin van Persie en Jordy Clasie aan de topper tegen AZ. Van Persie neemt de plaats in van de geschorste Nicolai Jörgensen.

Clasie heeft ook 'gewoon' een basisplaats. De middenvelder kreeg eerder deze week te horen dat hij niet langer tweede aanvoerder van Feyenoord is vanwege zijn misbaar bij zijn wissel in het thuisduel met Heracles Almelo (2-1-zege) van vorige week zaterdag.

De 27-jarige Clasie werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald in De Kuip, maar hij was het daar zelf niet mee eens. Hij weigerde coach Giovanni an Bronckhorst een hand te geven en ging boos in de dug-out zitten. Dat leverde hem ook een boete op.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Heracles is Van Persie de enige wijziging in de opstelling van Van Bronckhorst. Jörgensen werd voor twee duels geschorst vanwege zijn rode kaart tegen de Almeloërs.

Bij AZ voert trainer John van den Brom eveneens één wijziging door in zijn opstelling ten opzichte van het vorige duel (2-3-nederlaag tegen ADO Den Haag). Albert Gudmundsson neemt in de aanval de plek in van Oussama Idrissi.

Van den Brom moest vlak voor aanvang van de wedstrijd toch nog een tweede wijziging doorvoeren. In de warming-up haakte Fredrik Midtsjø geblesseerd af. De Noor wordt op het middenveld vervangen door Stijn Wuytens.

Feyenoord en AZ in gevecht om derde plaats

De topper tussen Feyenoord en AZ speelt een belangrijke rol in de strijd om de derde plek. De Rotterdammers staan momenteel derde en hebben vier punten voorsprong op de Alkmaarders.

De wedstrijd in De Kuip begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Martina, Botteghin, Van Beek, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan; Wuytens, Til, Maher; Stengs, Seuntjens, Gudmundsson.

