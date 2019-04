Juventus is zaterdag voor de achtste keer op rij en de 35e keer in totaal kampioen van Italië geworden. De club die dinsdag door Ajax werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League, versloeg Fiorentina in Turijn met 2-1.

Juventus begon slecht, want Nikola Milenkovic zette Fiorentina snel op 0-1. Door een treffer van Alex Sandro en een eigen doelpunt van German Pezzella won 'De Oude Dame' alsnog. Een gelijkspel was genoeg voor de titel.

Het kampioenschap van Juventus zat er al weken aan te komen, want de voorsprong op nummer twee Napoli is riant. Door de overwinning op Fiorentina is de ploeg van coach Massimiliano Allegri met een verschil van twintig punten niet meer te achterhalen.

Juventus viert de eerste landstitel sinds het aantrekken van Cristiano Ronaldo, die vorig jaar zomer overkwam van Real Madrid. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar moest 'Juve' ook aan de felbegeerde Champions League helpen, maar dat is door het verlies tegen Ajax dus niet gelukt.

De 34-jarige Ronaldo viert het zesde kampioenschap in zijn loopbaan. De vedette pakte eerder drie landstitels met Manchester United (2007, 2008 en 2009) en twee met Real (2012 en 2017).

Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in de Serie A. De 33e speelronde is nog niet voorbij, want zaterdag staat om 20.30 uur Internazionale-AS Roma op het programma en maandag wordt vanaf 19.00 uur Napoli-Atalanta Bergamo gespeeld.

Juventus kwam dankzij een eigen doelpunt op 2-1 tegen Fiorentina. (Foto: Pro Shots)

Atlético houdt zich op Spaanse titel

In Spanje mag Atlético ook nog hoop houden op de titel. De ploeg van coach Diego Simeone won nipt met 0-1 bij Eibar. Thomas Lemar maakte vijf minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd in het Estadio Municipal de Ipurua. De Fransman rondde een voorzet van Koke van dichtbij af.

Door de overwinning heeft nummer twee Atlético nu zes punten achterstand op koploper FC Barcelona. De Catalanen spelen later zaterdag in Camp Nou tegen Real Sociedad.

De voorsprong van Atlético op nummer drie en aartsrivaal Real Madrid bedraagt zeven punten. De 'Koninklijke' ontvangt zondag nog Athletic Bilbao.

Eibar bezet de dertiende plek op de ranglijst. Na dit weekend zijn er nog vijf speelrondes te gaan in La Liga.

De spelers van Atlético Madrid vieren het winnende doelpunt in het uitduel met Eibar. (Foto: Pro Shots)

