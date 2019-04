Manchester City heeft zaterdag de koppositie in de Premier League heroverd. De ploeg van manager Josep Guardiola was voor eigen publiek met 1-0 te sterk voor Tottenham Hotspur en stoot Liverpool daardoor van de eerste plek.

Phil Foden tekende al na vijf minuten voor de enige treffer in het Etihad Stadium met het eerste Premier League-doelpunt uit zijn loopbaan. De achttienjarige middenvelder kopte van dichtbij binnen nadat Sergio Agüero een afgemeten voorzet van Bernardo Silva met zijn hoofd richting het doel werkte.

City kreeg in de eerste helft nog wel een tegenvaller te verwerken nadat Kevin De Bruyne geblesseerd raakte. De Belgische middenvelder, die begin dit seizoen al veel wedstrijden miste door een knieblessure, moest zich na 38 minuten laten vervangen voor Fernandinho.

Bij Tottenham zat Vincent Janssen voor het eerst dit seizoen op de bank. De 24-jarige spits, die in augustus 2017 voor het laatst in actie kwam voor de 'Spurs', was lange tijd uit de roulatie door een enkelblessure en hervatte vrijdag de groepstraining. Hij bleef negentig minuten op de bank.

City neemt revanche voor uitschakeling CL

Door de zege nam City revanche voor de uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League. De 'Citizens' wonnen de bizarre return tegen Tottenham woensdag weliswaar met 4-3, maar dat was door de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd niet genoeg om de laatste vier van het miljoenenbal te bereiken.

City staat nu met 86 punten aan kop in de Premier League. Naaste belager Liverpool heeft eveneens 34 wedstrijden gespeeld en staat op een punt achterstand. 'The Reds' spelen zondag een uitwedstrijd tegen Cardiff City.

Tottenham Hotspur deed slechte zaken in de strijd om een plek in de top vier. De komende tegenstander van Ajax in de halve finales van de Champions League staat weliswaar derde, maar nummer vier Arsenal en nummer vijf Chelsea hebben slechts een punt minder dan de ploeg van manager Mauricio Pochettino.

Davy Pröpper raakt al vroeg in het duel tussen Wolverhampton en Brighton geblesseerd. (Foto: Pro Shots)

Pröpper valt geblesseerd uit bij Brighton

In het Molineux Stadium viel Davy Pröpper vroeg uit met een blessure bij Brighton & Hove Albion, dat met 0-0 gelijkspeelde bij Wolverhampton Wanderers. De Oranje-international moest zich al in de tiende minuut laten vervangen.

Pröpper leek een hamstringblessure te hebben opgelopen. Over de ernst van de kwetsuur is nog niets bekendgemaakt. Jürgen Locadia bleef de hele wedstrijd op de bank bij Brighton.

Daryl Janmaat klom met Watford naar de zevende plaats op de ranglijst. De rechtsback kwam zelf niet in actie, maar zag zijn ploeg door twee goals van Gerard Deulofeu met 1-2 winnen bij het al gedegradeerde Huddersfield Town. Bij de thuisploeg maakten Terence Kongolo en Juninho Bacuna de negentig minuten vol.

In het Vitality Stadium won Ryan Babel met het al gedegradeerde Fulham bij Bournemouth: 0-1. Aleksandar Mitrovic kroonde zich tot matchwinner door een penalty te benutten. Bij de thuisploeg speelde Nathan Aké de hele wedstrijd.

Leicester City pakte op de valreep een punt bij West Ham United: 2-2. Harvey Barnes zorgde in blessuretijd voor de gelijkmaker van de 'Foxes'. Op St. James' Park leidde Ayoze Perez Newcastle United met een hattrick naar een 3-1-zege op Southampton.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League