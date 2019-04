Virgil van Dijk maakt kans om te worden uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League. De verdediger van Liverpool is een van de zes genomineerden voor de prestigieuze prijs, die eind deze maand wordt uitgereikt door de Professional Footballers' Association (PFA). Bij de vrouwen is Vivianne Miedema kanshebber.

Ook Van Dijks ploeggenoot bij Liverpool Sadio Mané, Manchester City-spelers Sergio Agüero, Bernardo Silva en Raheem Sterling en Eden Hazard (Chelsea) maken kans op de Player of the Year Award van de Engelse spelersvakbond.

De prijs werd vorig jaar gewonnen door Mohamed Salah. De Egyptische aanvaller van Liverpool, op dit moment met Agüero gedeeld topscorer in de Premier League met negentien treffers, hoort dit jaar niet bij de genomineerden.

De 27-jarige Van Dijk maakt een sterk seizoen door bij Liverpool, waar hij al sinds zijn komst in januari 2018 een basisplaats heeft. 'The Reds' zijn met Manchester City verwikkeld in de strijd om de titel en bereikten deze week bovendien de halve finales van de Champions League, waarin FC Barcelona de tegenstander is.

Dit seizoen laat Van Dijk zich niet alleen in defensief opzicht gelden bij Liverpool. De 26-voudig international en aanvoerder van Oranje kwam in de eerste 34 Premier League-duels van het seizoen drie keer tot scoren. Vorig seizoen bleef hij zonder treffers.

Van Dijk is de enige verdediger in het rijtje kanshebbers. De laatste keer dat een verdediger werd uitgeroepen tot Premier League-speler van het jaar was John Terry (Chelsea) in 2005.

Bergkamp, Van Nistelrooij en Van Persie wonnen al

Van Dijk kan de achtste speler worden van Liverpool die de prijs van de PFA krijgt na Terry McDermott (1980), Kenny Dalglish (1983), Ian Rush (1984), John Barnes (1988), Steven Gerrard (2006), Luis Suárez (2014) en Salah (2018).

De prijs ging drie keer eerder naar een Nederlander. Dennis Bergkamp (Arsenal) mocht zich in 1998 Speler van het Jaar noemen in de Premier League en in deze eeuw sleepten Ruud van Nistelrooij (2002, Manchester United) en Robin van Persie (2012, Arsenal) de Player of the Year Award in de wacht.

Door de nominaties van Agüero, Sterling en Bernardo Silva is de kans 50 procent dat de prijs naar een speler van Manchester City gaat. Het kwam nog nooit voor dat een speler van de 'Citizens' zich Premier League-Speler van het Jaar mocht noemen.

Sterling en Silva maken kans om twee prijzen in de wacht te slepen, want ze worden mogelijk ook uitgeroepen tot Young Player of the Year. Ze krijgen concurrentie van Declan Rice (West Ham United), Marcus Rashford (Manchester United), David Brooks (Bournemouth) en Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Laatste tien winnaars Player of the Year award 2018 - Mohamed Salah (Liverpool)

2017 - N'Golo Kanté (Chelsea)

2016 - Riyad Mahrez (Leicester City)

2015 - Eden Hazard (Chelsea)

2014 - Luis Suárez (Liverpool)

2013 - Gareth Bale (Tottenham Hotspur)

2012 - Robin van Persie (Arsenal)

2011 - Gareth Bale (Tottenham Hotspur)

2010 - Wayne Rooney (Manchester United)

2009 - Ryan Giggs (Manchester United)

Miedema genomineerd bij vrouwen

Bij de vrouwen maakt Miedema kans om te worden uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De spits van Arsenal, die ook is genomineerd in de categorie Young Player of the Year, krijgt concurrentie van Steph Houghton, Nikita Parris, Keira Walsh (allen Manchester City), Erin Cuthbert en Ji So-yun (beiden Chelsea).

Miedema is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Arsenal. De spits van de Oranjevrouwen is topscorer in de Women's Super League met twintig doelpunten en dat zijn er twee meer dan Parris van Manchester City, de nummer twee op de topscorerslijst.

Mede door de doelpuntenproductie van Miedema staat Arsenal na zeventien competitiewedstrijden aan kop. Naaste belager City staat op slechts een punt achterstand, maar de formatie uit Manchester heeft wel een duel meer gespeeld.

Alle prijzen worden op zondag 28 april uitgereikt tijdens een ceremonie in het Grosvenor House Hotel in Londen.