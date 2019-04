De Engelse voetbalbond heeft de uitwedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Bournemouth in de Premier League naar zaterdag 4 mei verplaatst. De Londenaren krijgen zo meer rust in aanloop naar de return tegen Ajax in de halve finales van de Champions League.

Het duel tussen Tottenham en Bournemouth stond aanvankelijk maandagavond 6 mei op de planning. De 'Spurs' spelen woensdag 8 mei echter al de return tegen Ajax en daardoor zouden ze te weinig rust krijgen voor het duel in de Johan Cruijff ArenA.

Tottenham speelt voor de eerste halvefinalewedstrijd tegen Ajax - op dinsdag 30 april in Londen - eerst nog in de competitie tegen Manchester City (zaterdag, uit), Brighton & Hove Albion (23 april, thuis) en West Ham United (27 april, thuis).

Ook Liverpool krijgt meer rust voor de halve finales van het miljoenenbal. 'The Reds', die het voor een plek in de eindstrijd tegen FC Barcelona opnemen, zouden eerst op zondag 5 mei tegen Newcastle United (uit) spelen. Dat is nu ook zaterdag 4 mei geworden. Liverpool begint het tweeluik in de Champions League op woensdag 1 mei met een uitwedstrijd en zes dagen later komen de Catalanen naar Anfield.

KNVB verschuift speelronde 33 wegens Ajax

De KNVB moest ook het speelschema in de Eredivisie wijzigen vanwege de halvefinaleplaats van Ajax, dat deze week Juventus uitschakelde en zich voor het eerst in 22 jaar bij de laatste vier van de Champions League voegde. De voetbalbond besloot de 33e speelronde van zondag 28 april naar woensdag 15 mei te verplaatsen.

Door de wijziging wordt de 34e speelronde de voorlaatste speelronde. Ajax eindigt het seizoen nu niet meer met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, maar gaat in plaats daarvan op bezoek bij laagvlieger De Graafschap.

Ajax neemt het voor de heenwedstrijd tegen Tottenham nog op tegen FC Groningen (zaterdag, uit) en Vitesse (dinsdag, thuis). De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft voor de Champions League-return wel een dag minder rust dan de Londenaren, want Ajax speelt op zondag 5 mei de bekerfinale tegen Willem II.

