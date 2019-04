De kans is groot dat Neymar zondag in het kampioensduel van Paris Saint-Germain met AS Monaco zijn rentree maakt. Volgens trainer Thomas Tuchel is de Braziliaanse aanvaller na maanden blessureleed weer fit genoeg om te spelen.

"Neymar heeft al vaak meegedaan aan de groepstraining, hij werkt hard en is mentaal sterk. We moeten de laatste training nog even afwachten, maar het ziet er goed uit", zei Tuchel zaterdag op zijn persconferentie.

Neymar raakte begin 2019 in de bekerwedstrijd tegen RC Strasbourg (2-0-zege) geblesseerd aan het middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet en is sindsdien uit de roulatie. De verwachting was dat hij half april weer zijn rentree zou kunnen maken en die voorspelling lijkt ook uit te komen.

"Ik kan zien dat hij zich weer vrij en vol vertrouwen voelt op het veld", aldus Tuchel. "Het schieten gaat goed, hij vecht duels uit én is beslissend op de training. Dat zijn goede indicators. Het belangrijkste is dat hij weer zonder angst speelt."

Neymar toen hij zijn blessure opliep. (Foto: ANP)

Tuchel verwacht veel van ploeg tegen Monaco

PSG kreeg de laatste drie speelronden al kansen om kampioen te worden, maar de Parijzenaars wisten de laatste weken niet van Strasbourg (2-2), naaste belager Lille OSC (5-1) en FC Nantes (3-2) te winnen en moesten het titelfeest daardoor uitstellen.

Tuchel verwacht dat zijn spelerstegen Monaco revanche nemen voor die pijnlijke resultaten. "Voor die drie wedstrijden stonden we met twintig punten voor en riep iedereen dat het kampioenschap beslist is, maar dat is niet zo", benadrukte de coach.

"We moeten nu laten zien dat we een einde willen maken aan de spanning. Ik verwacht dat mijn spelers een instelling laten zien die in lijn is met onze ambities. Het is belangrijk wat we de honger laten zien om de te winnen en als een team spelen; dat moet de motivatie zijn."

De voorsprong van regerend kampioen PSG op Lille bedraagt nog liefst zeventien punten, terwijl er nog maar zes speelronden op het programma staan in de Ligue 1. De wedstrijd tussen PSG en Monaco begint zondag om 21.00 in het Parc des Princes.

