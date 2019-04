Kik Pierie gaat er alles aan doen om volgend seizoen een basisplek bij Ajax te veroveren. De verdediger, die deze week een vijfjarig contract bij de Amsterdammers tekende, vreest niet dat hij door de felle concurrentiestrijd veroordeeld is tot wedstrijden bij Jong Ajax.

"Natuurlijk wil ik bij Ajax gaan spelen, anders zou ik die kant niet op gaan. Bij een grote club zijn er geen garanties, maar ik ga gewoon voor mijn kans daar en dan zullen we wel zien hoe het loopt", zei Pierie vrijdagavond na het duel van Heerenveen bij Heracles Almelo (2-1) tegen de NOS.

De pas achttienjarige centrale verdediger is bezig aan zijn tweede seizoen in de Eredivisie, maar is bij Heerenveen wel al twee jaar verzekerd van een basisplaats. Hij is dan ook niet bang dat hem hetzelfde te wachten staat als Perr Schuurs, die afgelopen zomer de overstap maakte naar Ajax.

De nu negentienjarige verdediger, vorig seizoen nog de aanvoerder van Fortuna Sittard, speelde dit seizoen nog maar één Eredivisie-duel en maakt zijn minuten vooral bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

"Ik zou niet de stap maken als ik het hele seizoen in Jong Ajax moet gaan spelen", benadrukte Pierie. "Dan had ik net zo goed bij Heerenveen kunnen blijven. Ik ga naar Ajax om de concurrentiestrijd aan te gaan. Er staat al een heel goed team, maar ik ga proberen mijn plekje te veroveren."

De Heerenveen-spelers treuren na het verlies in Almelo. (Foto: Pro Shots)

Pierie nog strijdbaar in laatste weken bij Heerenveen

In zijn laatste maand als speler van Heerenveen staat er voor Pierie weinig meer op het spel door de 2-1-nederlaag van vrijdagavond bij Heracles. Adrian Dalmau tekende na rust voor de winnende treffer, nadat Brandley Kuwas (1-0) en Sam Lammers (1-1) in de eerste helft al een penalty hadden benut.

Heerenveen bezet nu de tiende plek met een achterstand van zeven punten op nummer zeven Vitesse, waardoor het bereiken van de play-offs voor Europees voetbal vrijwel kansloos is voor de Friezen. Pierie weigert desondanks de moed op te geven.

"Technisch gezien is het seizoen nog niet klaar", aldus de jeugdinternational. "We moeten de laatste drie wedstrijden wel winnen om nog een kans te maken en daar gaan we voor. Ik geef de strijd pas op als het echt niet meer kan."

Heerenveen vervolgt de competitie dinsdag met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. Pierie speelt in mei tegen NAC Breda (thuis) en FC Utrecht (uit) zijn laatste duels in het shirt van Heerenveen.

