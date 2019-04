Heracles Almelo heeft in de Eredivisie goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van coach Frank Wormuth versloeg vrijdagavond in het Polman Stadion sc Heerenveen met 2-1.

Brandley Kuwas opende na een klein half uur uit een penalty de score voor Heracles. Sam Lammers herstelde kort voor rust het evenwicht uit een strafschop, waarna Adrián Dalmau de thuisploeg ruim een kwartier voor tijd alsnog de winst bezorgde.

Door de overwinning neemt Heracles de vijfde plaats voorlopig over van FC Utrecht, dat zaterdag nog op bezoek gaat bij FC Emmen. De nummers vijf tot en met acht plaatsen zich voor de play-offs, tenzij Willem II de bekerfinale tegen Ajax wint.

Voor Heerenveen wordt het bijzonder lastig om nog een ticket voor de play-offs te bemachtigen. De Friezen staan tiende en hebben vijf punten achterstand op nummer negen FC Groningen, die zaterdag nog thuis tegen Ajax speelt.

Brandley Kuwas opent de score voor Heracles uit een strafschop. (Foto: Pro Shots)

Heerenveen krijgt beste kansen in openingsfase

Heerenveen begon sterk aan de wedstrijd en kreeg de beste mogelijkheden in de openingsfase. Lammers zorgde met een afstandsschot voor het grootste gevaar, maar zijn poging werd gekeerd door Janus Blaswich.

Het eerste doelpunt viel in de 27e minuut echter aan de andere kant. Kuwas benutte een strafschop nadat hij zelf in het zestienmetergebied werd neergehaald door Yuki Kobayashi.

Dalmau was even later dicht bij de 2-0, maar zijn schot werd gekeerd door Warner Hahn. Heerenveen kwam vier minuten voor rust wel tot scoren. Na een lichte overtreding van Lennart Czyborra op Mitchell van Bergen ging de bal opnieuw op de stip, waarna Lammers de penalty feilloos binnen schoot.

Sam Lammers schiet de strafschop voor Heerenveen feilloos binnen. (Foto: Pro Shots)

Blaswich voorkomt voorsprong Heerenveen

Blaswich voorkwam vervolgens dat Heerenveen op voorsprong kwam. Vlak voor rust redde de Duitse doelman op een inzet van Ben Rienstra en na de onderbreking keerde hij een afstandsschot van Doke Schmidt en een poging van Rienstra.

Dalmau bezorgde Heracles in de 73e minuut wel de voorsprong. De Spanjaard schoot van dichtbij binnen na een corner. Vijf minuten later verzuimden de Almeloërs de wedstrijd te beslissen. Een kopbal van Dario Van den Buijs kwam op de lat terecht, waarna Kik Pierie de rebound van Kristoffer Peterson van de lijn haalde.

In de slotfase ging Heerenveen op jacht naar de gelijkmaker. Invaller Morten Thorsby liefst drie kansen op de gelijkmaker. De Deen zag Blaswich twee keer redden en schoot eenmaal naast.

Adrián Dalmau schiet de winnende treffer voor Heracles binnen. (Foto: Pro Shots)

