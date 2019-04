Sparta Rotterdam heeft de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie vrijdag met 3-1 gewonnen. Bij een nederlaag van de thuisploeg zou FC Twente de titel en promotie naar de Eredivisie hebben veiliggesteld.

De Tukkers kunnen nu maandag in eigen huis bij een zege op Jong AZ het kampioenschap vieren. Twente zou vrijdag tegen Jong Ajax spelen, maar de wedstrijd werd verboden door de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel, omdat veel Twente-supporters zonder kaartje naar de hoofdstad wilden komen. Ajax ging niet in op een verzoek van Twente om de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA te laten spelen.

Sparta had op Het Kasteel geen kind aan Helmond Sport, dat voorlaatste staat in de Keuken Kampioen Divisie. Adbou Harroui en Lars Veldwijk zorgden binnen 23 minuten voor een 2-0-voorsprong.

Tien minuten voor tijd sloeg Veldwijk nogmaals toe met zijn 21e competitietreffer van dit seizoen. Pas in de slotminuut deed Juul Respen iets terug voor de Brabanders: 3-1.

Go Ahead verslaat Jong PSV

Go Ahead Eagles verstevigde de derde plaats met een 2-1-zege op Jong PSV, dat naar de vijfde plek zakt. Richard van der Venne en Jaroslav Navratil waren trefzeker voor de ploeg uit Deventer en Zakaria Aboukhlal maakte tussendoor gelijk voor de beloftes van PSV.

Almere City is dankzij een 2-0-zege op Telstar de nieuwe nummer vier. De Griek James Efmorfidis maakte in Flevoland de openingstreffer en Youri Loen zorgde een kwartier voor tijd voor de beslissing.

De vrije val van FC Den Bosch houdt aan. De ploeg die in de winterstop nog koploper was, kon in eigen huis niet winnen van hekkensluiter Jong FC Utrecht: 2-2. De gelijkmaker van Mitchell van Rooijen voor de Utrechtse talenten viel in de vierde minuut van de blessuretijd.

Jonathan Okita werd matchwinner voor NEC in Volendam. (Foto: Pro Shots)

NEC na derde zege op rij op play-offs-plek

NEC blijft met een 2-3-zege in Volendam zonder puntenverlies onder trainer Ron de Groot, die eerder deze maand de ontslagen Jack de Gier opvolgde. Binnen acht minuten was het al 0-2 door treffers van Mike Tresor Ndayishimiye en Ferdi Druijf, maar de ploeg uit het vissersdorp knokte zich na rust terug.

Jonathan Okita bezorgde de club uit Nijmegen toch nog drie punten met een treffer in blessuretijd. Door de derde zege op rij klimt NEC naar de elfde plaats op de ranglijst . Aan het einde van het seizoen is die plek genoeg voor deelname aan de play-offs om promotie/degradatie.

FC Eindhoven speelde met 2-2 gelijk tegen SC Cambuur, Roda JC-TOP Oss eindigde in 1-1, FC Dordrecht won met 3-4 bij RKC Waalwijk en MVV Maastricht zegevierde met 2-3 op bezoek bij Jong AZ.

Roda JC kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen TOP Oss. (Foto: Pro Shots)

