Josep Guardiola is blij voor Erik ten Hag, die met Ajax wél de halve finales van de Champions League bereikte. De Spaanse topcoach van Manchester City werkte in het verleden bij Bayern München samen met de Nederlander.

"Ik had het geluk om met Ten Hag te mogen werken in Duitsland", zei Guardiola vrijdag op een persconferentie in Manchester. "Hij was daar de trainer van het tweede elftal, we hebben toen vaak met elkaar gesproken."

Het scheelde zeer weinig of Ten Hag had het in de halve finales van de Champions League op moeten nemen tegen zijn leermeester Guardiola. Manchester City kwam woensdag tegen Tottenham Hotspur (4-3) één treffer tekort om uitschakeling te voorkomen. Een goal van Raheem Sterling in blessuretijd werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

"Ik ben blij dat hij zo goed presteert met een historische club als Ajax en het zou erg leuk zijn geweest om tegen Ten Hag te spelen", vertelde Guardiola. "Nu zal ik de wedstrijd helaas voor de televisie moeten bekijken."

City kan zaterdag revanche nemen op Tottenham

Zaterdag speelt City opnieuw thuis tegen Tottenham, ditmaal in de Premier League. De ploeg van Guardiola won dit seizoen al de League Cup en kan daar de landstitel en de FA Cup (finale op 18 mei tegen Watford) nog aan toevoegen.

De 48-jarige Spanjaard verwacht niet van zijn spelers dat ze de dramatische uitschakeling in de Champions League al verwerkt hebben als ze zaterdag wederom tegen de Spurs aantreden. "Ze zullen het nog lang niet vergeten zijn, dat kost tijd."

"We zullen met het vervelende gevoel om moeten gaan, de emoties na de 5-3 waren ongelooflijk en een paar seconden later was alles plots anders", keek Guardiola terug op de bizarre ontknoping. "Deze wedstrijd zal ons altijd bijblijven."

"We hebben in beide wedstrijden tegen de Spurs gedaan wat we konden. Ik ben trots op mijn spelers, hopelijk maken we dit nog een keer mee maar dan in ons voordeel."

Josep Guardiola en Erik ten Hag in 2013 op het trainingsveld van Bayern München. (Foto: Pro Shots)

City strijdt met Liverpool om landstitel

In de Premier League heeft City de minste verliespunten. Liverpool is koploper met twee punten voorsprong, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld.

Tottenham heeft zestien punten minder dan City en bezet de derde plaats. De aanstaande opponent van Ajax in de Champions League moet bij de eerste vier eindigen om zich via de competitie te plaatsen voor de editie van volgend jaar.

Manchester City-Tottenham begint zaterdag om 13.30 uur Nederlandse tijd.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League